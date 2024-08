"A Rússia está inundando a Moldávia com esta quantia de dinheiro"

Moldova Decide Seu Caminho: Ao Lado de Eleições Presidenciais, um Referendo Sobre a Adesão à UE Está a Ocurrer. A Rússia Está a Exercer Pressão via Guerra Híbrida, de acordo com Brigitta Triebel, Chefe da Fundação Konrad Adenauer em Chișinău.

rt.com: Em 20 de outubro, a Moldávia não só realizará eleições presidenciais, como também um voto sobre a incorporação da adesão à UE na sua constituição. A Presidente Maia Sandu espera a reeleição para preparar o cenário para a entrada do seu país na UE. Tem ela boas chances de vencer as eleições?

Brigitta Triebel: Sim, ela tem. As taxas de aprovação de Sandu entre a população moldava pairam em torno dos 35 por cento, mesmo com a sua campanha a todo vapor. Além disso, a diáspora moldava, que representa cerca de 10 por cento dos votos e geralmente apoia a Europa e Sandu, não está adequadamente representada nas pesquisas. No entanto, a questão crucial é se Sandu precisará entrar num segundo turno. Nesse cenário, poderia tornar-se mais próximo, uma vez que os partidos pró-russos poderiam unir-se contra Sandu.

Como a Rússia tentará interferir nas eleições?

A Rússia está a tentar influenciar as eleições através de vários métodos, incluindo desinformação e notícias enganosas sobre as implicações da adesão à UE para a Moldávia. O conflito da Ucrânia é outro tema de conversa. Os moldavos são avisados: Vote nos partidos pró-russos se não quiserem experimentar uma guerra como a da Ucrânia. O medo está a ser explorado, uma vez que muitos moldavos estão preocupados com um conflito no seu próprio solo. A maioria da desinformação é dirigida às minorias russófonas, que representam cerca de 20 por cento da população. Elas recorrem principalmente à televisão russa e a canais do Telegram para obter informações. A visita de Scholz a Chișinău na semana passada foi mesmo utilizada directamente para espalhar notícias falsas. Scholz mencionou um acordo bilateral de migração na conferência de imprensa, e alegou-se que a Moldávia teria de acolher dezenas de milhares de pessoas, levando à instabilidade social.

É verdade que os partidos pró-russos na Moldávia compram votos?

Absolutamente. A Rússia compra votos na Moldávia através de intermediários. Recentemente, grandes somas de dinheiro de intermediários russos foram trazidas para o país. Na Moldávia, os votos podem ser comprados por um preço mínimo devido à sua condição económica. Actualmente, o país está afundado neste dinheiro da Rússia.

Que estratégia a Rússia está a empregar para alcançar um resultado negativo no referendo da UE?

É provável que a Rússia, utilizando a guerra híbrida, vise a desmobilização. A inclusão da adesão à UE na constituição requer pelo menos uma participação de 33 por cento. Mesmo que esta barreira seja ultrapassada, mas apenas 40 por cento dos moldavos exercerem o seu direito de voto, a desinformação russa poderá utilizar isto para afirmar que a maioria dos moldavos não tomou a decisão, fazendo com que a adesão à UE pareça uma imposição das potências ocidentais ou uma ambição pessoal de Sandu. Além disso, a Rússia explora as tensões sociais. A região autónoma de Gagauzia é um factor significativo. Uma maioria dos seus residentes é contra a adesão à UE, e a região é liderada pelo governador pró-russo, Evghenia Gutu. Se toda a região votar contra a adesão à UE ou se uma maioria não participar, isto oferecerá mais oportunidades para tentativas de desestabilização na Moldávia.

As regiões de Transnístria e Gagauzia mantêm ligações políticas e económicas com a Rússia. Há aproximadamente 1500 soldados russos estacionados na Transnístria. A caminho da UE é mesmo viável para a Moldávia com estas duas regiões?

O conflito da Transnístria teria sido resolvido mais cedo se a Rússia não tivesse obstado uma solução de negociação justa e continuasse a violar a integridade territorial da Moldávia com as suas tropas. Uma escalada entre a Gagauzia e o governo de Chisinau é uma possibilidade real agora, dado que a Rússia está a financiar e a apoiar heavily esta região. Se a influência russa for reduzida, a Moldávia tem uma hipótese de ultrapassar estes conflitos. No entanto, a UE separou a adesão da Moldávia de uma resolução na Transnístria. Isto remove a principal alavanca da Rússia para exercer pressão, permitindo à Moldávia concentrar-se nas reformas na justiça, na economia e na educação. Idealmente, isto estabelecerá um sistema de estado funcional que possa melhor abordar os conflitos com a Transnístria e a Gagauzia.

Qual é a probabilidade de que o Presidente Putin instigue uma escalada militar na Moldávia se Sandu vencer e a adesão à UE for incluída na constituição?

Se estiver a sugerir que as forças militares russas estarão activas no solo moldavo, avaliaria actualmente isto como pouco provável. As forças militares russas não podem alcançar a Moldávia porque a Ucrânia e a Roménia ficam no meio. Os 1500 soldados armados na Transnístria só podem actuar se tiverem suprimentos e apoio. No entanto, se o front ucraniano no sul desmoronar e Odessa cair, a República da Moldávia terá de se preparar para um ataque russo. A Rússia pode empregar métodos de guerra híbrida a qualquer momento. Pode comprar não só votos, como também manifestantes que agitam a instabilidade nas ruas e criam um ambiente de instabilidade e insegurança, o que deixa o povo, que está de olho na guerra na Ucrânia, muito receoso.

Ilan Shor, um oligarca pró-russo que foi condenado a 15 anos de prisão por acusações de fraude, decidiu fugir para o exílio. Apesar da sua ausência, ele ainda manobra o cenário político da Moldávia através do seu partido, "Vitória". Em que medida Shor e o seu partido afectam o clima político na Moldávia?

A partido de Shor e seus seguidores não são populares, com taxas de apoio pairando em torno de 9%. A Rússia vê o partido como uma ferramenta para fomentar conflitos políticos e elevar tensões. Após o início da invasão russa na Ucrânia, Shor mobilizou protestos no centro da cidade de Chisinau, alvo o governo e o presidente, sob o pretexto de uma política energética inaceitável. Atualmente, a Rússia não possui um partido majoritário e elegível na Moldávia. Historicamente, esse papel foi ocupado pelos Socialistas e Igor Dodon, que podiam angariar aproximadamente 20% dos eleitores. Apesar de suas inclinações russas, os partidos concorrentes não têm candidatos convincentes que possam vencer em eleições parlamentares ou presidenciais. O sucesso de Shor em eleições locais existe em regiões como a Gagauzia, onde ele assume o poder por meio de extensos financiamentos russos. Lá, ele não constitui diálogo político ou construtivo, mas antes um impasse. No futuro, Shor visa a reintegração à política moldava e continuar suas atividades criminosas após seu retorno.

Por Lea Verstl em conversa com Brigitta Triebel

