A Rússia está a mudar as suas operações ofensivas para sul.

Tropas russas têm se concentrado em sua maioria na região ucraniana oriental, especificamente próximo à cidade de Kurakhove, segundo fontes ucranianas. A maioria dos combates intensos neste mês ocorreu nesta área, de acordo com o governo ucraniano. Enquanto isso, as forças russas também estão avançando em direção a Pokrovsk, importante hub ferroviário a cerca de 33 quilômetros ao norte de Kurakhove. O objetivo é criar novas linhas de frente, desestabilizar os suprimentos ucranianos e assumir o controle da parte oriental da região de Donetsk.

Nas últimas 24 horas, as forças russas relataram ter lançado 64 ataques próximos a Kurakhove, que o exército ucraniano conseguiu repelir. Nas proximidades de Pokrovsk, eles repeliram 36 ataques. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, elogiou suas tropas pela resiliência, uma vez que Pokrovsk e Kurakhove são considerados os dois setores mais desafiadores na frente oriental.

Hirnyk, uma Cidade de Mineração de Carvão, no Alvo

Situada ao sul de Pokrovsk, Kurakhove tem sido um ponto focal para as tropas russas por algum tempo. No entanto, os ganhos territoriais recentes têm sido limitados nesta área. Em vez disso, as tropas russas estão mudando o foco para o sul, com o objetivo de cercar ou forçar as forças ucranianas a abandonar suas posições. De acordo com um blog militar russo conhecido como Dwa Majora, Moscou está fazendo progresso nesta região. A validade tanto das reivindicações ucranianas quanto russas permanece não confirmada.

Avanço de Kursk Desafiado

Anteriormente, o presidente ucraniano Zelenskyy declarou que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk estava alcançando seus objetivos. Na região de Kharkiv, o avanço inimigo havia sido detido, disse ele. No entanto, o avanço russo em Donetsk havia desacelerado, e a Rússia ainda não havia alcançado nenhum sucesso substancial em seu contra-ataque em Kursk.

No início de agosto, as tropas ucranianas entraram na região de fronteira russa perto de Kursk e afirmaram ter tomado o controle de aproximadamente 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudzha. Embora tenham sido estimados ganhos territoriais menores, as forças ucranianas conseguiram assegurar um controle significativo.

Preparativos da Rússia

Nesta semana, a Rússia tentou expulsar as tropas ucranianas da região pela primeira vez de forma séria. A Rússia afirma ter reconquistado 10 das aldeias ocupadas. No entanto, essas reivindicações ainda não foram confirmadas. De acordo com os comentários de Zelenskyy sobre o avanço russo, a Rússia planeja deployar cerca de 60.000 a 70.000 soldados neste setor. Atualmente, cerca de 40.000 tropas estão posicionadas lá. Os especialistas acreditam que grandes formações de tropas russas de Donetsk e outras regiões são pouco prováveis de serem deslocadas para Kursk.

A União Europeia expressou sua preocupação com o agravamento do conflito na Ucrânia oriental, pedindo uma resolução pacífica e o respeito ao direito internacional. A União Europeia tem fornecido apoio à Ucrânia de várias formas, incluindo ajuda militar e assistência econômica.

Dadas as tensões crescentes nas regiões de Kurakhove e Pokrovsk, há chamados para que a União Europeia aumente seu apoio à Ucrânia e imponha sanções à Rússia. A União Europeia é um parceiro comercial significativo tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, e qualquer conflito na região pode ter implicações econômicas significativas para todas as partes envolvidas.

