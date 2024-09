A Rússia está a lançar ataques com drones e mísseis contra Kiev.

Russia lançou ataques intensos com mísseis e drones contra vários alvos na Ucrânia durante a noite. Em Kyiv, segundo o update do prefeito Vitali Klitschko no Telegram, duas pessoas ficaram feridas e vários distritos relataram danos. Vários incêndios eclodiram na parte oeste da cidade, resultando em destruição de propriedade. Uma estação de metrô também sofreu o estilhaçamento de janelas, embora os serviços de metrô continuem a operar.

O centro cultural islâmico de Kyiv, em uma mesquita local, sofreu danos, como anunciado pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, na plataforma X. Zelenskyy expressou sua tristeza, mencionando que a Rússia ignora valores éticos e espirituais e não respeita nenhuma religião ou crença. Ele acrescentou que o objetivo da Rússia é desmantelar as comunidades ucranianas e até mesmo seus lugares sagrados de culto.

De acordo com a administração militar de Kyiv, as forças russas atacaram a cidade com mísseis de cruzeiro e drones, cujas origens foram rastreadas até a região do Volga, na Rússia. A defesa aérea da Ucrânia conseguiu derrubar cerca de dez mísseis de cruzeiro e drones acima de Kyiv. Em todo o país, o exército relatou a interceptação de 9 mísseis balísticos, 13 mísseis de cruzeiro e 20 drones. De acordo com o Presidente Zelenskyy, a Rússia lançou um total de 35 mísseis e 23 drones.

A cidade fronteiriça de Sumy foi particularmente atingida, resultando em 18 feridos, incluindo seis crianças, após um ataque de míssil russo, de acordo com relatórios oficiais. Cinco edifícios altos e uma instituição educacional foram completamente destruídos, de acordo com a polícia local. Sumy fica perto da área de Kursk, na Rússia, onde as tropas ucranianas entraram anteriormente em agosto como parte de sua contra-ofensiva.

Além disso, foram relatados bombardeios em várias regiões da Ucrânia. A cidade fronteiriça de Kharkiv foi novamente alvo, resultando em ferimentos em uma mulher durante um ataque noturno de drone, de acordo com o Governador Oleh Synyehubov. O bombardeio matinal atingiu o distrito industrial da cidade, resultando em um edifício residencial e três outros edifícios pegando fogo em uma área próxima.

