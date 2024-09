A Rússia está a construir extensas fortificações para a segurança da Ponte de Kerch.

De acordo com a inteligência britânica, a Rússia está planeando outro ataque à Ponte de Kerch, sua ligação à Crimeia ocupada. Para obstruir qualquer avanço potencial do inimigo, a Rússia instalou barreiras feitas de barcaças flutuantes e afundadas, deployou minas navais e ativou geradores de fumaça para ocultação. Além disso, houve um aumento notável nos sistemas de defesa aérea. Também está em andamento a construção adicional na ponte, que pode ser outra ponte de uma via ou uma estrutura de defesa contra ataques de drones ucranianos.

15:52 Apresentando o "Khorunzhyi" - Ucrânia Revela Novo Veículo Blindado de PessoalO Ministério da Defesa da Ucrânia aprovou um novo veículo blindado de pessoal (VBP) chamado "Khorunzhyi". O termo traduz-se como "porta-bandeira" e foi um posto militar nos exércitos cossacos. O veículo blindado, que estava em desenvolvimento, foi primeiro avistado nas linhas de frente em fevereiro de 2021. O último anúncio indica que vários desses veículos produzidos domesticamente serão em breve deployados para reforçar o equipamento das forças ucranianas.

15:38 Estónia e Lituânia Criticam Mongólia pelo Convite a PutinO ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Tsahkna, e o seu colega lituano, Gabrielius Landsbergis, criticaram a Mongólia pelo convite ao presidente russo Vladimir Putin. Tsahkna descreveu a decisão de receber Putin como uma subversão do Tribunal Penal Internacional e do direito internacional, enquanto Landsbergis descreveu-a como inaceitável. TS-TSAHKNA chegou ao local e explicou que a Mongólia deveria ter aproveitado esta oportunidade para contribuir para o fim da guerra russa na Ucrânia, mas em vez disso escolheu não o fazer.

14:57 Início do Julgamento contra o "Agente" Francês Detido na RússiaUm funcionário francês de uma organização não governamental suíça está atualmente a ser julgado em Moscovo pela alegada violação da lei russa dos "agentes estrangeiros". O processo começou na terça-feira, com o tribunal a decidir que o réu, Laurent Vinatier, ficará em detenção até pelo menos fevereiro de 2023. Vinatier trabalhava anteriormente como especialista na Rússia e nos antigos estados soviéticos para o Centro para o Diálogo Humanitário, uma organização não governamental que facilita a mediação e a diplomacia discrecional para prevenir e resolver conflitos armados em todo o mundo. Foi detido em Moscovo em junho.

14:27 Alemanha Pretende Entregar Seis Sistemas IRIS-T Adicionais à UcrâniaFontes de segurança sugerem que a Alemanha tenciona oferecer à Ucrânia seis sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-T SLM. Além disso, o governo alemão planeia adquirir seis sistemas adicionais para as suas próprias forças armadas.

13:58 Meios de Comunicação Reportam Outro Incident com Helicóptero na RússiaOs meios de comunicação russos publicaram um relatório sobre outro incidente envolvendo um helicóptero Mi-8 próximo de Irkutsk. De acordo com informações obtidas no Telegram, o helicóptero teve um "aterrissagem difícil" a uma distância de 85 quilómetros da cidade. Como resultado, duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros. As operações de busca e salvamento estão em curso, com seis pessoas a bordo. Os relatórios indicaram que o contacto com o helicóptero foi perdido na fronteira entre a República da Buriácia e a região de Irkutsk, antes do seu eventual relatório como desaparecido.

13:34 Zelensky Reporta Dados Graves do Ataque com Mísseis Russos em PoltavaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relatou que um ataque com mísseis russos na cidade de Poltava resultou em 41 mortos e mais de 180 feridos. O ataque atingiu a área em torno de uma escola e de um hospital, causando danos graves a um edifício do Instituto de Comunicações. O Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou que as forças russas atacaram a região com dois mísseis balísticos, com algumas pessoas ainda presuntamente presas debaixo dos escombros. As operações de resgate conseguiram salvar 25 pessoas, 11 das quais foram libertadas dos escombros.

13:12 Estados Unidos Aproximam-se de um Acordo sobre o Abastecimento de Mísseis de Alcance Longo à UcrâniaFontes confidenciais informaram que os EUA estão a aproximar-se de um acordo sobre o fornecimento de mísseis de alcance longo à Ucrânia que poderiam potencialmente atingir profundamente o território russo. No entanto, os oficiais ucranianos teriam de esperar vários meses para receber as armas devido a problemas técnicos e requisitos de resolução antes do seu fornecimento, que é esperado ser anunciado no outono. As armas em questão são mísseis de cruzeiro de asa em jato de alcance médio (JASSM), que são mísseis de cruzeiro de asa em jato de alcance médio capazes de atingir áreas terrestres a partir do ar.

12:43 Rússia Condena Cientista Renomado pelo Desenvolvimento de Tecnologia de Mísseis Ultra-rápidosUm tribunal russo condenou um físico conhecido a 15 anos de trabalhos forçados após acusações de "alta traição". Esta é a última sentença de prisão para um cientista acusado de trair segredos de estado. O homem de 57 anos estava envolvido no desenvolvimento de mísseis russos ultrafastos, segundo noticiado pelos meios de comunicação russos. Dois colegas seus também foram detidos sob acusações semelhantes de traição. A trinca do Instituto de Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk é um dos quase uma dúzia de investigadores acusados de traição nos últimos anos pelo seu papel nesta tecnologia. O homem de 57 anos foi detido em agosto de 2022, revelaram fontes. Os homens estão a lidar com "acusações graves", comentaram fontes de inteligência.

12:15 Comércio de Rússia com a Índia Dispara

O comércio da Rússia com a Índia aumentou significativamente no ano passado, atingindo cerca de 65 bilhões de dólares, de acordo com Anatoly Popow, vice-presidente do Sberbank da Rússia, que informou à agência de notícias Reuters. O aumento no comércio bilateral é atribuído ao fato de a Índia ter se tornado um importante importador de petróleo russo após as sanções ocidentais impostas devido à intervenção da Rússia na Ucrânia. Como Popow mencionou, "Em 2022, as empresas russas demonstraram forte interesse no mercado indiano, oferecendo uma alternativa. Como resultado, agora estamos oferecendo contas em rúpias para nossos clientes russos, com a possibilidade de a rúpia ser utilizada não apenas como moeda de pagamento, mas também como moeda de poupança", acrescentou. O Sberbank é responsável pelos pagamentos de cerca de 70% das exportações russas para a Índia.

11:47 Putin Convida Mongólia para Cúpula do BRICS

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, encontrou-se com o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Chürelsüch, para iniciar sua visita à Mongólia e estender um convite para que ele participe da próxima cúpula do BRICS na Rússia. "Estamos aguardando sua presença", disse Putin a agências de notícias russas durante sua conversa na capital da Mongólia, Ulan Bator. Este grupo de economias emergentes proeminentes, predominantemente Rússia e China, reunir-se-á no final de outubro em Kazan, capital da República do Tartaristão. Putin expressou interesse em discutir a colaboração econômica durante sua estadia na Mongólia. Discussões sobre o gasoduto proposto Power of Siberia 2, que a Rússia deseja construir para a China, são prováveis durante a visita de Putin a Ulan Bator.

11:22 Rússia Fortalece Defesa Aérea em Belgorod

O exército russo relatadamente reforçou seus sistemas de defesa aérea na região de Belgorod, de acordo com informações do Ministério da Defesa da Rússia. Este local fronteiriço tem sido alvo de contra-ataques ucranianos.

10:57 Ucrânia Relata Ataques à Infraestrutura Ferroviária

A Rússia é acusada de ter atacado a infraestrutura ferroviária em várias partes da Ucrânia durante a noite, de acordo com relatórios ucranianos. As regiões do norte de Sumy e Dnipropetrovsk, no leste-centro da Ucrânia, foram afetadas, de acordo com declarações da empresa ferroviária estatal.

10:28 Aviso: Perigo de Cerco em Pokrovsk para Tropas Ucranianas

Centenas de tropas ucranianas correm o risco de serem cercadas por forças russas na região de Donetsk, de acordo com o Forbes. As forças russas teriam contornado soldados ucranianos posicionados entre as aldeias de Memryk e o rio Vovcha para se aproximar de Ukrainsk. Se a 25ª Brigada de Paraquedistas e seus veículos de combate Marder de engenharia alemã não conseguirem deter o inimigo nessa área, as tropas podem ficar cercadas, alertou o Centro de Estratégia de Defesa da Ucrânia. Até quatro brigadas ucranianas podem estar em perigo de cerco nesta região. Uma possível retirada ucraniana pode estar em andamento, com o grupo pró-ucraniano Conflict Intelligence Team sugerindo que a retirada é aconselhável para evitar ser capturado pelas forças russas e cortado de suas rotas de fuga e suprimentos. Se as forças ucranianas cederem 30 quilômetros quadrados, podem preservar batalhões inteiros durante um momento crítico.

10:02 ISW: Rússia Recupera Posições Perdidas em Kursk

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as forças russas recém-chegadas recuperaram posições anteriormente perdidas em Kursk. Eles estariam estacionados perto da cidade de Olgovka, de acordo com as avaliações do ISW. O ISW acredita que as tropas ucranianas recuaram desta área para evitar o cerco. Um blogueiro militar russo também sugere que as forças ucranianas fizeram avanços menores nos assentamentos de Pogrebki e Malaya Loknya (ambos a noroeste de Sudzha), enquanto as forças russas abandonaram suas posições dentro desses assentamentos. Além disso, os ataques ucranianos aos pontões russos continuaram na região de Gluschkowo do rio Seim.

09:30 O Mistério por Trás da Relutância da Mongólia em Prender Putin

Embora um mandado de prisão global tenha sido emitido para Vladimir Putin, ele é recebido com honras de guarda de honra ao chegar na Mongólia, um país vizinho. Isso não se deve apenas à situação da Mongólia de estar entre os poderes influentes da Rússia e da China, como relatado pelo correspondente da ntv Rainer Munz.

09:00 Chefe da Energia da Ucrânia Demitido por Negligência

O chefe da empresa de energia estatal da Ucrânia, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, teria sido demitido. Fontes próximas à empresa sugerem que seu fracasso em proteger as instalações de energia durante os ataques russos intensificados levou à sua demissão. O conselho de supervisão da Ukrenergo votou quatro a dois a favor da demissão de Kudrytskyi. Kudrytskyi está sendo investigado por suspeita de corrupção.

08:22 Autoridades Ucranianas Descobrem Mais de 570 Operações Suspeitas de Fuga do Serviço Militar

Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, as autoridades ucranianas descobriram mais de 570 operações suspeitas que ajudam indivíduos a fugir do serviço militar, como mencionado por Andrii Demtschenko, porta-voz do serviço de guarda de fronteira do estado, conforme relatado pelo "Kyiv Independent". Essas organizações ajudam homens ucranianos a sair do país ou obter documentos falsificados que indicam que eles são inaptos para o serviço militar, com preços variando entre 7.000 e 10.000 dólares. Homens com idade entre 18 e 60 anos geralmente são proibidos de sair do país, pois podem ser chamados para o serviço militar. Em 2024, as agências de aplicação da lei descobriram mais de 200 dessas operações, de acordo com Demtschenko.

07:50 Ex-Figura Russa Valiosa: Russos Enxergam Ofensiva de Kursk como "Infortúnio"O dissidente russo e ex-milionário Mikhail Khodorkovsky acha a reação do público russo ao avanço ucraniano em Kursk "muito intrigante". Ele compartilhou essa observação com o "Tagesspiegel" e afirmou que os russos veem o avanço ucraniano "não como um ataque de um inimigo, mas mais como um infortúnio". As pessoas estão irritadas com a maneira como o governo está lidando com a situação, e as taxas de aprovação de Putin vêm diminuindo.

07:22 Ucrânia: Menino de Oito Anos Morre em Ataque Russo em SaporizhzhiaSegundo fontes ucranianas, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um ataque russo à cidade de Saporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, ontem à noite por volta das 11h. O governador da região de Saporizhzhia, Ivan Fedorov, informou que uma mulher de 38 anos e um menino de 8 anos morreram, e um homem de 43 anos e uma menina de 12 anos ficaram feridos. A menina está em estado grave. Um edifício da cidade também foi parcialmente destruído, causando danos a estruturas adjacentes.

06:58 Cientistas Acreditam Ter Identificado Local de Lançamento do "Míssil Mágico" de PutinDois pesquisadores americanos afirmam ter descoberto o local provável do lançamento do míssil nuclear 9M730 Burevestnik, da Rússia. Elogiado pelo presidente Vladimir Putin como "invencível", o míssil também é conhecido como SSC-X-9 Skyfall. Usando imagens de uma empresa de satélites, os pesquisadores encontraram um projeto de construção perto de uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares, como relatado pela Reuters. Este local, a cerca de 475 quilômetros ao norte de Moscou, é suspeito de ser o local de lançamento do míssil até então secreto. Os pesquisadores identificaram nove plataformas de lançamento em construção no local, que é considerado adequado para um grande sistema de foguete estacionário, e o único sistema desse tipo que a Rússia está atualmente desenvolvendo é o Skyfall, de acordo com o relatório. Nem o Ministério da Defesa russo nem a embaixada em Washington responderam a um pedido de comentário.

06:30 Refinaria de Moscou Reduz Operações Após Ataque de Drone UcranianoA refinaria de petróleo de Moscou da Gazprom Neft reduziu temporariamente as operações devido a um incêndio supostamente causado por um ataque de drone ucraniano, como relatado pela Reuters. A unidade Euro+, que contribui com cerca de 50% da capacidade da refinaria, foi desativada. A restauração das operações deve ocorrer dentro de cinco a seis dias após a conclusão das reparos. No ano passado, a planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, de acordo com a Reuters. A extensão dos danos à capacidade da refinaria permanece incerta.

05:58 Dissidente Russo: Abordagem Ocidental Prolonga o Mandato de PutinO dissidente russo e ex-milionário Mikhail Khodorkovsky critica a maneira como os governos ocidentais estão lidando com a Rússia. De acordo com Khodorkovsky, o Ocidente está cometendo "vários erros táticos" e, assim, estendendo o mandato de Putin. Ele disse ao "Tagesspiegel" que o Ocidente precisa declarar que está em guerra com os tomadores de decisão, não com a Rússia em si, e que equiparar os tomadores de decisão russos com a população russa está errado. Quanto ao conflito na Ucrânia, Khodorkovsky afirma: "Se o Ocidente tivesse agido como agora no início da guerra total em fevereiro de 2022, a guerra já teria terminado".

04:13 Zelensky: Recapturar a Usina Nuclear de Zaporizhzhia é PerigosoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia uma reunião com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em Kyiv. Zelensky diz que a reunião ocorrerá após a visita de Rafael Grossi à usina nuclear de Zaporizhzhia, como mencionado em um vídeo postado nas redes sociais por Zelensky. Infelizmente, a governança da usina não é possível para a Ucrânia neste estágio da guerra, Zelensky compartilha. "No momento, não vejo tais possibilidades no campo de batalha, e aquelas que podem estar presentes são perigosas." Grossi havia indicado anteriormente que estava a caminho da usina para "continuar nossa ajuda e evitar uma catástrofe nuclear". A maior usina nuclear da Europa está sob controle russo desde os primeiros dias da invasão russa em 2022. Ambos os lados se acusam de lançar ataques contra a instalação.

11:55 Zelensky Defende Aprovação de Armas de Alcance Longo, Fala da AlemanhaNa linha de frente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressiona novamente por armas de longo alcance durante uma reunião com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof em Saporischschja. Além da aprovação para ataques em território russo, Zelensky enfatiza a necessidade de entrega desses mísseis, que ele menciona durante sua visita no sul da Ucrânia. Embora a região de Saporischschja esteja parcialmente ocupada pela Rússia, a cidade em si permanece intocada. A conversa girou em torno de novos sistemas de defesa aérea do tipo Patriot, incluindo munição, aprimorando a frota existente de caças F-16 fornecida por parceiros, munição e equipamento adicional e novas sanções contra a Rússia, Zelensky revelou. "Essas medidas são essenciais para deter a Rússia de lançar novas confrontações na Ucrânia", ele afirmou. Zelensky expressa sua esperança pela autorização de armas de longo alcance, mencionando países como EUA, Reino Unido, França e Alemanha. A capital ucraniana vê a situação com renovado otimismo. Não foram compartilhados detalhes específicos.

22:57 Kyiv Condena Mongólia por Auxiliar Putin na Fuga de Justiça por Crimes de GuerraA Ucrânia censurou o governo da Mongólia por receber o presidente russo Vladimir Putin, exigindo consequências. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Heorhiy Tychyj, afirmou de Kyiv que a visita de Putin à Mongólia, apesar de ser procurado por crimes de guerra na Ucrânia, fere a justiça internacional. Ele acrescentou que a Mongólia auxilia indiretamente os "crimes de guerra" de Putin. Putin visitou o país ontem. Tychyj explicou ainda: "Vamos colaborar com nossos aliados para impor consequências a Ulaanbaatar". Ele também criticou o governo mongol por não cumprir o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin, chamando isso de um revés para o TPI e o sistema de justiça internacional.

21:19 Putin Recebe Acalorado Recebimento na Mongólia Despite Mandado de Prisão do TPIO presidente russo Vladimir Putin recebeu um acolhimento caloroso na Mongólia, apesar de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI). A Ucrânia prometeu trabalhar com seus aliados para impor penalidades à Mongólia. O TPI busca a prisão de Putin por alegações de deportação ilegal de crianças durante o conflito na Ucrânia. Putin foi recebido por uma guarda de honra ao chegar no aeroporto de Ulaanbaatar hoje. Ele está na Mongólia para comemorar o 85º aniversário da vitória soviética e mongol sobre o Japão. Uma reunião com o presidente mongol Ukhnaa Khurelsukh está agendada.

21:00 Relato: Ucrânia Usa Drone 'Palianytsia' Contra Alvo na Crimeia pela Primeira VezSegundo o jornal ucraniano 'Ukrainska Prawda', o exército ucraniano usou seu drone 'Palianytsia' de fabricação nacional contra um alvo militar na Crimeia ocupada pela Rússia pela primeira vez em agosto. O nome do drone, de origem ucraniana, é dito ser usado para zombar dos russos, que têm dificuldade em pronunciá-lo corretamente. Desde o início da invasão, 'Palianytsia' é comumente usado entre ucranianos para se referir a pessoal militar russo ou saboteadores.

Reveja atualizações anteriores aqui.

A União Europeia pode considerar impor sanções à Rússia devido às suas ações na Ucrânia, considerando as tensões atuais em torno da Ponte de Kerch.

A expansão da política de segurança da União Europeia pode incluir apoio mais forte à Ucrânia em sua defesa contra a Rússia, dadas a conflito em andamento e a agressão de Moscou em relação a seu país vizinho.

Leia também: