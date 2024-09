A Rússia está a avançar para a região sul.

Forças russas mudaram o foco no leste da Ucrânia, com ataques intensos relatados perto de Kurachove. Esta pequena cidade, situada ao sul de Pokrovsk, que anteriormente era o alvo principal das tropas russas, agora está no centro das atenções. Os combates mais pesados deste mês ocorreram aqui, de acordo com os relatórios do governo ucraniano. Enquanto a Rússia visa desmantelar a logística ucraniana, criar novas linhas de frente e controlar a região leste de Donetsk, eles também estão avançando em direção a Pokrovsk, um importante nó ferroviário.

Pokrovsk, uma cidade difícil de ser conquistada na frente leste, e Kurachove são atualmente os dois principais campos de batalha. Perto de Kurachove, as forças ucranianas relataram repelir 64 ataques nas últimas 24 horas. Enquanto isso, perto de Pokrovsk, eles conseguiram repelir 36 ataques no mesmo período. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, elogia suas tropas por manterem suas posições.

No entanto, o exército russo parece estar mirando em Hirnyk, uma cidade de mineração de carvão ao sul de Kurachove. Embora as fontes ucranianas e russas não possam ser verificadas independentemente, o blog militar russo Dwa Majora afirma que a Rússia fez progressos significativos na região.

Anteriormente, Zelenskyy comemorou um avanço ucraniano na região de Kursk, na Rússia. O inimigo supostamente foi parado na região de Charkiv e o avanço russo em Donetsk desacelerou. No entanto, a Rússia ainda não conseguiu alcançar sucessos significativos em seu contra-ataque em Kursk.

No entanto, a Rússia não desiste. Esta semana, eles tentaram expulsar as forças ucranianas com seriedade. Claims de recapturar 10 das 100 aldeias ocupadas foram feitas, mas não foram confirmadas. Zelenskyy suspeita que a intenção de Moscou é enviar 60.000 a 70.000 soldados para este setor, com cerca de 40.000 tropas já presentes.

Paraphrased text:

As atividades das tropas russas no leste da Ucrânia mudaram para Kurachove. Combates intensos foram relatados perto desta cidade do sul, que até recentemente era o alvo principal das forças russas. O governo ucraniano afirma que os combates mais pesados deste mês ocorreram nesta área, com a Rússia visando desestabilizar a logística ucraniana e controlar o leste de Donetsk.

Pokrovsk, outro alvo difícil, e Kurachove permanecem os principais campos de batalha. As forças ucranianas conseguiram repelir vários ataques nas últimas 24 horas, tanto perto de Pokrovsk quanto de Kurachove.

Enquanto isso, as forças russas parecem estar concentrando seus esforços em Hirnyk, uma cidade de mineração de carvão ao sul de Kurachove. Os relatórios sugerem progressos significativos das forças de Moscou na região, embora suas alegações não possam ser verificadas independentemente.

Zelenskyy anteriormente comemorou um avanço ucraniano na região de Kursk, na Rússia, mas o contra-ataque da Rússia em Kursk ainda não rendeu resultados significativos. Esta semana, a Rússia fez uma tentativa séria de expulsar as forças ucranianas do setor, com alegações de recapturar 10 das 100 aldeias ocupadas - mas essas alegações não foram confirmadas.

Zelenskyy está atento à intenção de Moscou de enviar 60.000 a 70.000 soldados para este setor, com cerca de 40.000 tropas já presentes. Os especialistas questionam a viabilidade de redirecionar maiores formações de tropas russas de Donetsk e outras regiões para Kursk.

O foco da Rússia no leste da Ucrânia mudou para o Donbass, especificamente para Kurachove, onde combates intensos estão sendo relatados. Apesar das forças ucranianas terem repelido numerosos ataques perto de Kurachove, as forças russas também estão mirando em Hirnyk, com o objetivo de ganhar vantagem na região.

Leia também: