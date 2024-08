A Rússia continua a avançar em direcção ao centro urbano estratégicamente vital de Pokrovsk, situado no leste da Ucrânia.

Segundo o Ministério da Defesa russo, tanto Mykolajiwka, na região de Donetsk, quanto Stelmachiwka, na região vizinha de Luhansk, caíram sob o controle russo. As forças russas vêm fazendo progressos estratégicos em direção a Pokrovsk, importante centro logístico, afirmando a captura de várias povoações pelo caminho.

No seu discurso noturno, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu a situação perto de Pokrovsk como altamente desafiadora. Ele explicou que a maioria das forças russas está principalmente concentrada nessa área. De acordo com o comandante do Exército Ucraniano, Oleksandr Syrsky, lutas contínuas estão ocorrendo em uma sucessão de povoações na região.

Enquanto isso, a Rússia continuou com seus ataques aéreos contra a Ucrânia. De acordo com fontes ucranianas, 74 drones de ataque e cinco mísseis atingiram várias localizações em todo o país, com a maioria dos projéteis sendo interceptados pelos sistemas de defesa.

Jornalistas da agência de notícias AFP documentaram alertas de ataque aéreo e pelo menos uma explosão na capital ucraniana, Kyiv. Vários prédios residenciais foram relatadamente danificados, mas não houve relatos iniciais de vítimas ou feridos. A Ucrânia sofreu uma chuva maciça de ataques de foguetes e drones nas noites de segunda e terça-feiras, o que resultou na destruição de instalações energéticas e na perda de vidas.

Na quinta-feira, as autoridades regionais em Nikopol, sudeste da Ucrânia, relataram uma morte e cinco feridos devido a ataques de artilharia. "Um centro comercial, edifícios altos, estruturas residenciais, veículos e um gasoduto foram danificados", afirmou o governador regional Serhiy Lysak em mídia online. Em Cherkassy, cidade central da Ucrânia, ataques aéreos acenderam um incêndio que cobriu aproximadamente 3.000 quilômetros quadrados.

As autoridades russas relataram uma vítima de ataques de drones ucranianos na região fronteiriça de Belgorod. De acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no serviço de mensagens Telegram, Shebekino foi atacado por forças ucranianas. Uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas devido a estilhaços.

O Ministério da Defesa russo relatou que abateu um drone sobre a região de Belgorod à noite. Além disso, dois drones foram interceptados sobre a região fronteiriça russa de Bryansk, e três mais foram abatidos sobre a Península da Crimeia anexada.

A região fronteiriça de Belgorod é frequentemente alvo de ataques aéreos e de drones ucranianos. Desde 6 de agosto, a região vizinha de Kursk tem sido o local do maior ataque ucraniano desde o início do conflito na Ucrânia em fevereiro de 2022, com várias povoações relatadamente capturadas.

Em uma entrevista à emissora alemã Deutschlandfunk, o embaixador da Ucrânia em Berlim, Oleksii Makeiev, afirmou que o avanço ucraniano em Kursk havia "mudado significativamente a percepção". A Ucrânia havia mostrado ao mundo que a Rússia poderia ser derrotada "se se reconhecem suas fraquezas e se exploram", disse ele. No entanto, agora era necessário "muito mais coragem de nossos aliados" em Kyiv.

Em Bruxelas, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, criticou a ajuda militar fornecida pelos aliados europeus após os últimos ataques aéreos russos, descrevendo-a como inadequada. Ele destacou a presença de "demoras excessivamente longas" entre os anúncios e as entregas, especialmente para sistemas Patriot, durante uma reunião ao lado de um Conselho informal de Assuntos Exteriores da UE.

Kuleba também instou os europeus a pressionar os EUA e o Reino Unido a lifts as restrições ao uso de armas oferecidas à Rússia. Washington e Londres deveriam permitir que a Ucrânia "alvo legitimamente instalações militares profundamente dentro da Rússia", exigiu Kuleba. Até agora, isso só havia sido concedido à Ucrânia na região de Kharkiv.

