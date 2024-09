A Rússia anuncia a derrubada de 125 drones ucranianos em vários territórios russos.

Em Londres, às 14:27, Moscovo enfrenta a maior perda de munições desde o início do conflito. Drone Ukrainianes Reportadamente Causam Maiores Perdas de Munições para Russos desde Início da Guerra, Diz Estimativa do Reino Unido De acordo com estimativas britânicas, ataques de drones ucranianos teriam causado as maiores perdas