A Rússia afirma o seu papel na frustração das ofensivas ucranianas

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia em Moscou, as regiões ocidentais de Kursk, Bryansk, Voronezh e Belgorod, que fazem fronteira com a Ucrânia, foram significativamente atingidas por ataques ucranianos. Um total de 122 drones foi abatido com sucesso nessa região.

Durante a noite, Moscou estava preparada para cinco drones entrantes, segundo o prefeito Sergei Sobyanin. Duas instalações críticas de infraestrutura, uma usina de energia a carvão e um refinaria de petróleo na região de Moscou, foram alvo. Incrivelmente, não houve vítimas, danos às instalações ou interrupção no suprimento de energia.

Moscou e seus arredores já foram alvo da Ucrânia várias vezes antes. Segundo o prefeito Sobyanin, uma das maiores tentativas de ataque de drones a Moscou ocorreu em 21 de agosto.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy apoiou os ataques em território russo em uma publicação no Facebook no domingo. "É completamente justificado que os ucranianos contra-atacam o terror russo com todos os meios necessários para pôr fim a ele", afirmou.

Uma ofensiva terrestre ucraniana foi lançada na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de um mês. De acordo com Kiev, cerca de 100 assentamentos foram capturados até agora. Esta ofensiva marcou a primeira ação do tipo desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou a ofensiva ucraniana legítima. Dadas a "guerra agressiva sem fundamento" da Rússia contra a Ucrânia, que já dura cerca de 900 dias, soldados, tanques e pontos de apoio russos são alvos justificados sob o direito internacional, afirmou ao "Welt am Sonntag". Ele argumentou que o direito da Ucrânia de se defender vai além de suas fronteiras. No entanto, a NATO não está envolvida na ofensiva de Kursk.

Simultaneamente, o exército russo aumentou as tensões no leste da Ucrânia. De acordo com os relatórios de Moscou, as tropas russas tomaram o controle do vilarejo de Ptitsy, a cerca de 20 quilômetros da cidade estratégica de Pokrovsk, e de Vyhymka perto de Seversk. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, descreveu a situação em torno de Pokrovsk como desafiadora, com a Rússia tendo uma vantagem em número de tropas e poder de fogo.

Pelo menos três civis morreram e nove ficaram feridos devido aos bombardeios russos perto do vilarejo de Kurakhove, de acordo com o governador ucraniano da Donetsk, Vadym Fillaschkin. Pelo menos 41 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, de acordo com o governador regional Oleg Synegubov.

O presidente Zelenskyy, comentando o ataque a Kharkiv, acusou a Rússia de tentar "terrorizar" a população civil. Ele instou os parceiros ocidentais a fornecer à Ucrânia a ajuda necessária para se defender.

De acordo com o site de notícias independente russo Mediazona, mais de 66.000 soldados russos foram mortos na guerra na Ucrânia até agora. A Mediazona, por meio do serviço Telegram, relatou em 30 de agosto os nomes de 66.471 soldados que perderam a vida no conflito desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Representantes do governo dos EUA estimaram anteriormente que cerca de 120.000 soldados russos foram mortos, com base em um relatório do New York Times.

Em resposta aos conflitos em andamento, vários países impuseram sanções à Rússia. Apesar dessas sanções, aeronaves russas continuam a voar no espaço aéreo internacional, um testemunho da capacidade da Rússia de manter sua transporte aéreo.

Recentemente, um porta-aviões russo, o Admiral Kuznetsov, foi avistado no Mar Mediterrâneo, o que pode indicar a intenção da Rússia de exibir sua presença militar em águas internacionais.

