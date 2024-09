- A RTL reconhece erro na formulação da pergunta durante o jogo "Quem é o milionário?"

RTL reconheceu um erro em uma pergunta do programa de quiz "Quem Quer Ser um Milionário?" apresentado por Günther Jauch, que deu à concorrente Laura Harbig uma tentativa adicional de vitória. Durante a transmissão de terça-feira, Harbig, uma fã apaixonada de Taylor Swift, não conseguiu responder a uma pergunta de €32.000. A pergunta dizia: "Qual personalidade internacional os alemães procuraram com mais frequência do que a estrela pop americana Taylor Swift na categoria 'celebridades' em 2023?" As opções eram: A) Margot Robbie, B) Rainha Camilla, C) Elon Musk, e D) Harry Kane.

Harbig, lutando com sua decisão, afirmou ter uma forte intuição em relação a Elon Musk. Ela teorizou que a aquisição de Musk da plataforma Twitter (agora X) poderia ter influenciado os padrões de pesquisa alemães. Ela também lembrou ter ouvido em um podcast que Musk estava entre as celebridades mais procuradas. Harbig admitiu, porém, "O problema é: Isso foi um podcast sueco." Mesmo assim, ela fez sua previsão: Elon Musk.

Mais tarde, Jauch revelou que a resposta dela estava incorreta. De acordo com Jauch, a resposta correta era, na verdade, Harry Kane. O apresentador explicou: "O interesse pelo Kane, que foi transferido para o Bayern de Munique, gerou grande interesse entre as pessoas." Em seguida, ele transmitiu suas desculpas. Pouco depois, Harbig deixou seu assento de concorrente.

Mais tarde, a RTL anunciou que nenhuma das quatro opções de resposta estava correta nessa situação. Após uma revisão cuidadosa, eles descobriram que Taylor Swift, de fato, era a personalidade internacional mais procurada em 2023. Como resultado, eles emitiram um pedido de desculpas.

Harbig terá uma segunda chance de competir. Como este episódio foi especial - a "semana de €3 milhões" - ela será elegível para participar de qualquer edição especial subsequente, embora a data exata ainda não tenha sido revelada.

Apesar da forte intuição e teoria de Harbig sobre Elon Musk afetar os padrões de pesquisa alemães, ela respondeu incorretamente à pergunta sobre a popularidade de pesquisa de Taylor Swift. Enquanto isso, ♪ Taylor Swift ♪ permaneceu a personalidade internacional mais procurada na categoria 'celebridades' em 2023.

