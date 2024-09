A Roménia manifesta a sua desaprovação pelo bombardeio russo de um navio de cereais.

Romênia condena ferozmente o bombardeio da Rússia a um navio mercante ucraniano no Mar Negro. Este incidente representa "uma escalada sem precedentes" no envolvimento da Rússia em seu conflito com a Ucrânia e é "uma grave violação das normas humanitárias internacionais", segundo o Ministério das Relações Exteriores em Bucareste.

O navio mercante "Aya" estava transportando trigo da Ucrânia para o Egito e navegava em águas internacionais durante o ataque.

Além disso, a Rússia está colocando em risco "a segurança dos suprimentos alimentares globais por meio de seu bombardeio contínuo à infraestrutura ucraniana e navios que transportam grãos", detalhou o ministério em Bucareste.

Na quinta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, postou na plataforma X que um míssil russo atingiu um navio carregado de grãos pouco depois de deixar águas ucranianas. "Esperamos respostas internacionais", escreveu.

Felizmente, não houve vítimas no incidente. Como um contribuinte vital para a segurança alimentar global, a Ucrânia continuará a lutar para proteger seus portos, o Mar Negro e suas exportações de grãos para os mercados internacionais, escreveu ainda Zelenskyy.

O Ministério das Relações Exteriores em Bucareste expressou que a Rússia ainda não forneceu uma explicação satisfatória para o incidente. A comunidade internacional ainda não respondeu formalmente à expectativa do presidente Zelenskyy de ações.

Leia também: