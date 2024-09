A Riga dedica-se à execução de iniciativas destinadas a reforçar as suas medidas de protecção das fronteiras.

Latvia Prorroga Segurança Fronteiriça Avançada até Fim do Ano por Motivos de Segurança

A Latvia vai prolongar a segurança reforçada de sua fronteira com a vizinha Bielorrússia até o final do ano devido a razões de segurança. O governo da nação balto da UE e da NATO tomou esta decisão em Riga. A razão por trás desta ação é o número ainda desproporcionalmente alto de tentativas de cruzar a fronteira de forma ilegal. A extensão da regra especial, que era válida até setembro, também considera o agravamento do fator de risco da conflito da Rússia contra a Ucrânia, apoiado pela liderança autoritária em Minsk. Com esta regra, são concedidos poderes adicionais à guarda de fronteira em seis regiões no leste do país balto da UE e da NATO.

15:25 Ucrânia Aumenta Produção de Armas

A Ucrânia está aumentando significativamente sua produção de armas neste ano, de acordo com dados do governo. "Nos primeiros oito meses de 2025, dobramos nossa produção de armas em comparação com 2024", disse o primeiro-ministro Denys Shmyhal em Kyiv. A Ucrânia visa produzir mais de um milhão de drones até o final do ano. "Estamos fazendo progresso. A produção de drones está aumentando", disse Shmyhal.

15:02 Especialista Militar Elogia Decisão "Proativa" de Scholz

O chanceler Scholz propõe negociações de paz com a Rússia. A proposta é recebida com forte oposição de certos círculos políticos. No entanto, o especialista militar Ralph Thiele elogia a proposta do chanceler e incentiva a urgência. Após a ofensiva de Kursk, a Ucrânia enfrenta a possibilidade de quebra de suas linhas de defesa.

14:30 Instituto de Kiel Avisa: Despesas com Defesa "Inadequadas"

As despesas com defesa do governo federal são "inadequadas" dadas a situação de ameaça representada pela Rússia, de acordo com pesquisadores do Instituto de Economia Mundial de Kiel. "Apesar da retórica de 'virada', a lacuna entre as capacidades militares da Alemanha e as da Rússia continua a aumentar", explica o instituto. Os pesquisadores pedem um orçamento de defesa permanente de pelo menos 100 bilhões de euros. "A Rússia está se tornando uma ameaça de segurança cada vez mais preocupante para a NATO. Ao mesmo tempo, estamos fazendo progresso lento com as armas necessárias para a dissuasão", diz o autor do estudo Guntram Wolff. De acordo com isso, o governo federal atualmente mal consegue substituir as armas enviadas à Ucrânia. O estoque de sistemas de defesa aérea e obuseiras de artilharia está até significativamente reduzido.

13:05 "Diferença Marcante" Entre Putin e Lavrov

A Ucrânia frequentemente solicita à UE e aos EUA a autorização para usar armas no território russo. Agora, os Países Baixos concedem permissão, incluindo caças prometidos.

13:40 Rússia Afirma Captura de Quatro Vilas em Donetsk

A Rússia afirma ter tomado o controle de quatro vilas adicionais na região oriental ucraniana de Donetsk, de acordo com seus próprios comunicados. O Grupo de Forças do Sul tomou o controle de Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo de Forças do Leste capturou Wodiane, e o Grupo Central tomou Halyzynivka, segundo o Ministério da Defesa russo. As afirmações não podem ser verificadas independentemente. Observadores militares ucranianos marcaram pelo menos três das vilas afetadas - todas exceto Hryhoriwka - como ocupadas. A Ucrânia enfrenta pressão pesada na frente oriental do país.

13:00 Moscou Só Interage com um Parceiro de Negociação

Uma conferência de paz foi realizada na Suíça sem a Rússia em junho. Agora, o chanceler Olaf Scholz indica disposição para conversas com o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov mostra esforços diplomáticos, mas não com a Europa, diz o correspondente da ntv Rainer Munz.

12:25 Kyiv: Rússia Usa cada Vez Mais Armas Químicas

Oficiais ucranianos alertam que as forças russas na Ucrânia estão usando cada vez mais armas químicas. O comando militar ucraniano escreve no Facebook que as forças russas usaram munição contendo substâncias perigosas e agentes de guerra química 447 vezes apenas em agosto, e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O comando militar ucraniano também afirma que as tropas do Kremlin estão entregando munição contendo agentes de guerra química proibidos e usando compostos químicos não identificados. Eles também afirmam: "A Rússia está assim flagrantemente violando as regras de guerra e desconsiderando os padrões e compromissos da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre sua Destruição".

11:50 Gabinete Presidencial em Kyiv: Permissão para Atacar Depósitos de Armas Russos Concedida

O chefe do gabinete presidencial ucraniano reiterou sua exigência a seus aliados ocidentais para permitir o uso de suas armas contra alvos profundamente no território russo. Andriy Yermak explica que deve ser possível atacar depósitos de mísseis na Rússia. "Defesa não é escalada." É sobre usar armas ocidentais para prevenir terror, Yermak escreve no Telegram. Os países ocidentais são hesitantes em permitir que a Ucrânia use as armas que forneceram no território russo, citando preocupações com o risco de serem arrastados para o conflito.

10:27 Incêndios e Feridos - Rússia Ataca com Vários Drones e Dois Mísseis

De acordo com autoridades locais, pelo menos três pessoas ficaram feridas e edifícios foram danificados e incêndios começaram na Ucrânia durante os ataques com drones e mísseis da Rússia. A defesa aérea abateu 38 de 46 drones russos sobre 13 regiões durante o ataque noturno, disse a força aérea no Telegram. A Rússia também usou dois mísseis em seu ataque. As instalações energéticas em oito regiões ucranianas também foram alvo, disse o ministério da energia em Kyiv, causing interrupções em linhas de alta tensão e estações de transformação.

10:27 O Fim da Reputação de Maria Lwowa-Belova: Casamento com um OligarcaAntigamente aclamada como a personificação da mulher russa, Maria Lwowa-Belova, a enviada russa pelos direitos das crianças, estava casada com um padre ortodoxo desde 2003. Juntos, eles apareciam frequentemente na mídia de propaganda, discutindo valores convencionais, fé religiosa e suas experiências criando vários filhos. No entanto, parece que sua dedicação à tradição, especialmente ao seu marido sacerdote, não é tão sólida quanto se pensava. A fonte independente Verstka relata que ela se casou com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem mantinha um relacionamento de longo prazo. Interessantemente, seu relacionamento mantém uma certa ortodoxia, uma vez que Malofeew é o criador do canal de TV cristão Tsargrad TV, alinhado com o Kremlin, e um entusiasta da monarquia e da guerra russa.

09:59 Ataque Aéreo Ucraniano em Moscou: Mortes ReportadasUma mulher perde a vida em um ataque de drone ucraniano em Moscou, de acordo com o governador da região. Imagens mostram explosões em áreas residenciais. Fontes russas também afirmam a interceptação de 144 drones.

09:32 Exercícios Navais "Ocean-2024" Iniciados pela RússiaA Rússia inicia exercícios marítimos estratégicos intitulados "Ocean-2024" em várias regiões dentro de suas fronteiras, que abrangem o maior país do mundo em área. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de vários departamentos navais participarão dos exercícios até 16 de setembro, de acordo com o ministério da defesa de Moscou. Esses exercícios ocorrem no Pacífico, no Ártico, no Báltico e no Mar Cáspio, bem como no Mediterrâneo, onde a Rússia mantém uma base na cidade síria de Tartus.

09:10 Dois Mortos em Incêndio em Pipeline de Óleo em OrenburgDois mortos em incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, de acordo com a agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a origem do incêndio foi iniciada. O cronograma exato do início do incêndio permanece não confirmado. Relatos não confirmados sobre o incidente vinham circulando em alguns canais do Telegram russo desde segunda-feira.

08:43 Negociações em Pauta, Diz ShoiguA Rússia adiará as discussões com a Ucrânia até que suas tropas deixem os territórios russos, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também havia descartado negociações.

08:14 Recomeço de Operações em Aeroportos de MoscouOs voos nos aeroportos de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo foram retomados, de acordo com a autoridade de aviação russa Rosaviatsiya via Telegram. Os serviços haviam sido momentaneamente suspensos devido aos ataques de drone ucraniano na área de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Pré-requisitos para Participação Russa em Conferência de PazO chanceler alemão Olaf Scholz liga a participação russa em uma possível conferência de paz sobre a Ucrânia a certas condições. Em um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatiza a importância de fornecer assistência militar adequada à Ucrânia contra a agressão russa, além de explorar opções de saída do conflito. Ele deseja outra conferência de paz com a participação russa, diz ele. "No entanto, isso é impossível se a pessoa envolvida continua a afirmar 'Eu vou persistir no ataque', referindo-se ao presidente russo Vladimir Putin. Putin, ele sugere, até expressa desejo de mais território ucraniano para negociações de paz. "Acho que o que sempre é crucial na política é clareza, determinação e caráter. Essas qualidades são essenciais para garantir a paz e a segurança na Europa", enfatiza o chanceler.

07:18 A "булгарскија увреда на Кијев" de Fico: Governo Esloveno se Move para Limpar Símbolos Soviéticos do Exército - Kiev ProtestaA Ucrânia está achando as acusações feitas pelo primeiro-ministro esloveno Robert Fico surpreendentes. De acordo com a Reuters, ele instou Kyiv a implementar medidas para erradicar o "fascismo" de suas forças armadas. Em um comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, ele diz: "Os soldados ucranianos estão defendendo suas famílias, lares e terra, bem como toda a Europa e o mundo livre contra invasores russos marcados com a letra 'Z' - um símbolo da estética fascista da Rússia moderna". O ministério acrescenta que o povo ucraniano sofreu "milhões de perdas" na luta contra o nazismo no século XX. A afirmação de Fico sobre "fascismo" ecoa a propaganda russa que frequentemente rotula a liderança ucraniana como nazistas. Na realidade, partidos de extrema-direita conseguiram apenas 2,4% nas eleições ucranianas de 2019. O historiador Timothy Snyder, no entanto, vê características fascistas evidentes no sistema de Putin.

06:56 Correção do Número de Mortos no Ataque de Drone em Moscou pelo Governador da RegiãoEm um ataque de drone ucraniano em Moscou, uma mulher é morta e três civis ficam feridos, de acordo com o governador da região, Andrei Vorobyov. Ele compartilhou essa informação via Telegram. Inicialmente, ele relatou a morte de uma criança, que ele não conseguiu confirmar posteriormente. De acordo com ele, 43 pessoas foram alojadas temporariamente em abrigos de emergência.

06:25 Greenpeace vai Investigar Violações Ecológicas pela RússiaGreenpeace está revitalizando uma sede em Kyiv. A ambição é acelerar projetos de restauração na Ucrânia e investigar e registrar violações ecológicas devido à invasão russa, declarou o grupo de defesa do meio ambiente. Eles já estão colaborando com grupos ambientais locais para esse fim. "Nosso objetivo é ajudar a Ucrânia na renovação ecologicamente correta da infraestrutura social utilizando a energia pura do sol e do vento", expressa a nova chefe da sede, Natalia Hosak. O Greenpeace frequentemente destaca os danos ambientais na Ucrânia decorrentes da invasão russa. Entre outros assuntos, a organização está monitorando a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia.

06:02 Rússia Confirma Morte de Criança na Região de MoscouApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, relatórios russos revelam que uma criança morreu. O governador regional Andrei Vorobyov anunciou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones iniciou um incêndio que agora está sendo apagado pelos bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos perdeu a vida", acrescentou Vorobyov. A interceptação de outro drone na região da capital é relatada como tendo ferido pelo menos uma pessoa quando os escombros atingiram um edifício residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou inicialmente que 11 drones haviam sido interceptados perto da capital russa.

05:31 Ucrânia Repela Ataque de Drone em KyivA administração militar da capital ucraniana anunciou que as unidades de defesa aérea ucranianas repeliram um ataque de drone russo em Kyiv via o serviço de mensagens Telegram.

04:36 Debris de Drone Cai em Complexo de Energia na RússiaDe acordo com a agência de notícias russa TASS, escombros de um drone abatido pela defesa aérea russa sobre a região de Tula caíram em uma instalação de energia. "Não houve vítimas", disse TASS, citando autoridades de Tula. O processo operacional e o suprimento de recursos aos consumidores permaneceram inalterados, e a situação estava sob controle.

03:29 Ucrânia Bombardeia Moscou com DronesApós a interceptação de dois drones ucranianos sobre o distrito de Domodedovo de Moscou, serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram fornecidas informações sobre potenciais danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, localizado a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea da Rússia Abate Drone com Curso para MoscouUnidades de defesa aérea russas abateram um drone com curso para a capital russa, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. "Dados preliminares sugerem que não houve danos ou vítimas onde os escombros caíram", declarou Sobyanin no Telegram. Nenhuma declaração foi feita pelo lado ucraniano.

00:12 Zelensky Elogia Suécia por Novo Pacote de AjudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu à Suécia por um pacote de ajuda à defesa no valor de $445 milhões. "Essa assistência essencial, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e contribuições financeiras para atender às necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades de defesa", disse Zelensky no X. De acordo com relatórios suecos, o pacote também inclui peças de reposição para caças Gripen para preparação para uma possível entrega futura dos aviões.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia "Ameaça Maior à Paz" direta na fronteira oriental da NATOApós a incursão de drones russos na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores caracterizou a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como "Ameaça Maior à Paz e à Segurança". "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a Ameaça Maior à Paz e à Segurança direta na fronteira oriental da NATO", escreveu o ministério no X. "Esse fato foi sublinhado não menos pelo recente incidente com drones na Romênia e na Letônia". "Cooperamos com nossos parceiros da aliança e estamos ao lado deles", continuou o Ministério das Relações Exteriores em relação aos drones. No fim de semana, os membros da NATO e da UE Letônia e Romênia relataram cada um a intrusão de um drone russo em seu território.

21:42 EUA Não Podem Confirmar Relatórios de Entrega de Mísseis iranianos à RússiaO governo dos EUA não pode confirmar relatórios de que o Irã forneceu mísseis balísticos à Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz da segurança nacional do governo dos EUA.

21:28 Zelensky Pede Execução Rápida de Acordos de AjudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a execução rápida dos acordos de ajuda com o Ocidente. "O curso da guerra depende diretamente da eficácia dos logistics nas entregas e da execução de todas as promessas dos parceiros", disse Zelensky em seu discurso noturno por vídeo. As armas e o equipamento devem chegar a tempo de serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve ser entregue às nossas tropas em setembro."

20:52 Político da Oposição Russa Advertiu Contra Conceder a Putin "Saída de Honra"O líder do político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa advertiu o Ocidente contra conceder ao presidente russo Vladimir Putin uma "saída de honra" da guerra na Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não saia vitorioso na guerra contra a Ucrânia", diz Kara-Mursa. "É crucial que Vladimir Putin não encontre uma saída de honra dessa guerra na Ucrânia". Aproximadamente um mês após sua libertação em uma troca, Kara-Mursa observou que há "cansaço" sobre a guerra em sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve "ser derrotado". Ele acrescenta: "Se, Deus nos livre, o regime de Putin for capaz de publicizar o resultado dessa guerra como uma vitória para si mesmo e permanecer no poder, estaremos discutindo outro conflito ou outra catástrofe dentro de um ano ou 18 meses".

