A reunião única de Xabi Alonso

Xabi Alonso recorda momentos significativos ligados à AC Milan, desencadeados pela sua vitória na Liga dos Campeões com o Liverpool no início dos anos 2000, apesar de estar a perder por 3-0 ao intervalo. O incidente, agora a 20 anos, permanece como uma memória querida para ele, sendo a maior conquista da sua carreira.

Com o Bayer Leverkusen prestes a enfrentar o Milan pela primeira vez como seu treinador na terça-feira (8:00 PM, transmitido ao vivo no DAZN e ntv.de live ticker), as memórias do passado voltam à tona. "É uma memória agradável para mim", disse Alonso, recordando o título da Liga dos Campeões que ganhou contra o Milan em 2005, apesar de estar a perder por três gols no intervalo. A vitória foi um ponto de virada na sua carreira.

No entanto, Alonso está ciente dos desafios que se aproximam. Após ter superado com sucesso um teste exigente contra o Bayern Munich (1-1), ele espera ver sua equipe brilhar na Liga dos Campeões. Depois de uma atuação defensiva sólida, mas sem muito brilho ofensivo, o Leverkusen busca encontrar um equilíbrio entre uma defesa sólida e um ataque ofensivo.

"Não há razão para preocupação com o fato de não termos controlado a posse de bola em Munique", disse Alonso, expressando confiança na capacidade da sua equipe de mudar de tática e mostrar seu poder ofensivo contra o Milan, um clube conhecido por suas sete taças da Liga dos Campeões.

A estratégia do Leverkusen em Munique viu-os ter 31% da posse de bola e apenas três finalizações certeiras. No seu segundo jogo da Liga dos Campeões, depois de uma brilhante vitória por 4-0 sobre o Feyenoord Rotterdam, o Leverkusen procurará encontrar o equilíbrio perfeito entre defesa e ataque.

"Todos sonhamos, com base na temporada passada, em controlar todos os jogos com futebol tiki-taka", reconheceu Robert Andrich, que ancorou a defesa do Leverkusen em Munique. "Isso seria ótimo, mas nem todos os jogos acontecem dessa forma."

O jogo contra o Milan pode servir como um teste. Será que o Leverkusen conseguirá encontrar um equilíbrio entre uma defesa sólida e um ataque ofensivo contra um oponente formidável? "Chegamos a um nível em que podemos desafiar os melhores times", disse Jonathan Tah, capitão da defesa do time.

Apesar de os dias de glória do Milan poderem estar no passado, o treinador do Leverkusen tem o lendário clube em alta consideração. "É uma honra enfrentá-los", afirmou Alonso, acrescentando "Precisamos dar o nosso melhor". Consciente de seus sucessos passados contra o Milan, ele tem confiança em sua capacidade de garantir outra vitória.

Depois de recordar sua vitória sobre o Milan na Liga dos Campeões com o Liverpool, Alonso agora se prepara para treinar o Bayer Leverkusen contra o mesmo time, com o objetivo de reacender a magia daquela vitória na Liga dos Campeões. Apesar dos sete títulos do Milan, Alonso acredita que o Leverkusen tem o potencial de desafiar os melhores times e garantir outra vitória na Liga dos Campeões.

