A reunião inicial do parlamento turingo começa com uma polêmica.

Em Erfurt, o recém-eleito parlamento estadual da Turíngia realiza sua primeira reunião. A responsabilidade de eleger a liderança parlamentar recai sobre um membro da AfD, mas até mesmo a redação da pauta apresenta desafios. A sessão se transforma em uma disputa de poder entre a AfD e as demais quatro partidos.

Um mês após as eleições, esta primeira assembleia introduz a eleição de um novo presidente do parlamento. O processo começa com a listagem dos membros e a estabelecimento da autoridade de tomada de decisão. No entanto, as controvérsias sobre a pauta entre a AfD e o resto confrontam um conflito precoce. Em resposta, a sessão foi interrompida pelo membro mais velho da AfD, Jürgen Treutler, devido a desacordos em torno da pauta, com a sessão durando apenas onze minutos.

Imediatamente após o início da sessão, Treutler lançou seu discurso de abertura. Ele enfatizou a dominação da AfD e abraçou a tradição que concede a eles a preferência inicial para a presidência do parlamento, garantindo durabilidade para a maioria parlamentar. Ele avisou contra violar essa normalidade, alegando que isso corroeria a estrutura democrática.

Os parlamentares eleitos foram instados a abordar o resultado das eleições passadas com honestidade e respeito, atendendo à vontade do povo. Treutler destacou a importância de aderir à cultura política e manter a democracia.

Após o discurso de Treutler, a fração da CDU reintroduziu uma moção para estabelecer a autoridade de tomada de decisão do parlamento. A sessão voltou a ser interrompida. De acordo com as regras parlamentares, a AfD tem initially a autoridade de selecionar candidatos para a presidência devido à sua posição como a força mais forte. Eles nomearam sua membro, Wiebke Muhsal, para este cargo. No passado, Muhsal enfrentou acusações de fraude que resultaram em uma multa monetária.

CDU e BSW Buscam Mudança de Regras

A seleção da liderança parlamentar prova ser complexa. As frações restantes—CDU, BSW, SPD e Esquerda—recusam-se a aceitar um político da AfD no cargo de liderança, pedindo uma mudança nas regras para esta eleição. Antes do lançamento, a CDU e o BSW procuraram alterar as regras parlamentares, permitindo que todas as frações propõem candidatos desde o primeiro voto. O procedimento atual reserva este privilégio para a força mais forte nos dois primeiros turnos, onde um voto com mais sim do que não elege um candidato.

Com a proposta de ajustar as regras, os outros partidos buscam evitar que um político da AfD ocupe a posição mais alta e prevenir impasses, como interrupções. A CDU sugeriu seu membro Thadaeus König como candidato para a eleição do presidente do parlamento estadual, enquanto a AfD já havia descartado as modificações das regras.

Discurso Heavy Criticized by Treutler

Os comentários de Treutler durante a primeira sessão do parlamento geraram uma forte reação. O líder da CDU, Mario Voigt, afirmou que o orador deveria manter a neutralidade, o que Treutler não conseguiu fazer. Em resposta a isso, a CDU twittou: "O porta-voz parlamentar da AfD não deve distorcer uma suposta 'vontade do eleitor' para favorecer a fração mais forte. Eles não sabem que são necessárias maiorias parlamentares?"

Ramelow: "Limites Aceitáveis" Violados

O Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, acusou Treutler de violar os limites aceitáveis ao se referir a Eduard Spranger. Ramelow destacou os sentimentos positivos de Spranger em relação à revolução nacional-socialista e sua exclusão de judeus da Sociedade

