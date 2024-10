A retaliação engenhosa do indivíduo modesto

Durante seis anos, o astuto extorsionário de lojas departamentais apelidado de "Dagobert" manteve as autoridades à distância. O público admirava suas proezas até que ele foi preso em 1994. Agora, a minissérie da RTL+ "Eu Sou Dagobert" revisita esse capítulo notável da história criminal alemã, oferecendo uma retratação intrincada.

A polícia perseguiu o astuto extorsionário de lojas departamentais conhecido como "Dagobert" por seis longos anos antes de finalmente prendê-lo em 22 de abril de 1994. Sua verdadeira identidade era Arno Martin Franz Funke, nativo de Berlim, que se tornou o mais famoso bombista da Alemanha. Apesar de seus triunfos, o público se solidarizou com ele, vendo-o como um mestre da decepção que continuamente superava as forças da lei, deixando-as desajeitadas e incompetentes.

A história emocionante desse fora-da-lei é tão difícil de acreditar quanto verdadeira. Foi isso que os criativos da Zeitsprung Pictures e o roteirista Ronny Schalk tiveram que supor quando criaram a minissérie de seis partes "Eu Sou Dagobert" para a RTL, agora disponível na RTL+.

É 1988. Arno Funke (Friedrich Mücke) é um pintor em uma oficina de automóveis e motocicletas, inalando acidentalmente vapores tóxicos. Ele às vezes usa esses vapores para ficar intoxicado ou se acalmar quando o álcool não é uma opção. A origem desse comportamento é incerta - é seu estado emocional que o leva a usar esses vapores ou eles são um mecanismo de enfrentamento? Suas dificuldades financeiras e falta de opções o levam a atividades criminosas. No entanto, ele falta coragem para assaltar um banco. Em vez disso, ele resolve extorquir uma loja departamental - o KaDeWe - ao implantar uma bomba no departamento de roupas. Ele consegue 500.000 DM de extorsão, seguido por mais extorsões e explosões.

"Eu Sou Dagobert" mergulha no jogo de gato e rato de Funke com as forças da lei, apresentando bombas cronometradas engenhosas, explosões que causam danos à propriedade, mas poupam vidas, e transferências de dinheiro dramáticas, com Funke sempre ficando um passo à frente. A série toma um rumo mais fictício quando explora a vida pessoal de Funke, abrangendo amizade, amor e paternidade, bem como sua vida dupla precária que ameaça desmoronar a qualquer momento. Até mesmo sua esposa, Anais (Carol Rovira), permanece ignorante de suas atividades, inicialmente acreditando que ele está tendo um caso. Eles vivem confortavelmente em um apartamento de 70 metros quadrados em Berlim-Mariendorf, sem sinais de sua nova riqueza.

A série oscila repetidamente entre drama, comédia e sátira, exibindo uma miríade de elementos e técnicas de narrativa inventivas. Funcionando como um alter ego escuro para Arno, um pato assustadoramente grande com olhos brilhantes e garras afiadas é uma fonte constante de pressão. Flashbacks para a infância de Arno iluminam seu passado e motivações. A RTL contribui com conteúdo exclusivo - clipes de TV vintage com um jovem Peter Kloeppel - para a narrativa. E no episódio 5, o verdadeiro Arno Funke faz uma aparição, confrontando seu eu mais jovem.

Transformando-se de Ninguém a Antagonista

"Eu Sou Dagobert", graças às brilhantes imagens do diretor de fotografia Frank Cramer e à direção artística de Hannu Salonen, apresenta uma mistura cativante de comédia criminal, filme de terror e drama. O espectador é atraído, torcendo pelo extorsionário, assim como o público alemão na época. Apesar de sua fama como um Robin Hood moderno, Funke foi motivado puramente por interesse próprio e ganho financeiro. Ele gastou suas ganancias em viagens e jogos, transformando-se de uma figura desconhecida em um queridinho celebrado.

Suas escolhas de vida cobraram um preço considerável em sua consciência, levando-o a considerar com frequência o suicídio com uma arma na cabeça. No entanto, ele sempre encontrava a vontade de viver.

Mas o inevitável aconteceu em 22 de abril de 1994. Arno Funke ligou de um telefone público da Karstadt, se identificando como "Tio Dagobert". Ele apresentou suas demandas, e as algemas logo foram fechadas em torno dele. Em seu 45º aniversário, ele foi sentenciado a nove anos de prisão, com o dano cerebral que sofreu devido aos vapores de solventes considerado um agravante. Arno Funke tem sido um homem livre desde 1998, após sua libertação antecipada.

Mesmo durante o tempo que passou na prisão, a revista satírica "Eulenspiegel" o contratou como cartunista. Ele publicou uma autobiografia, competiu na RTL's "Dschungelcamp" em 2013 e recentemente fez uma aparição em "Ich bin Dagobert".

Sua vida tomou um curso completamente diferente como resultado de suas ações. Estar sob os holofotes de uma série tão bem-sucedida deve lhe oferecer uma satisfação considerável.

"Eu Sou Dagobert" estreia na RTL+ a partir de 2 de outubro.

