A retalhista Scotch & Soda cessa as suas actividades em cerca de quarenta lojas na Alemanha.

Scotch & Soda, a marca de vestuário, está encerrando as operações em suas cerca de 40 lojas na Alemanha até o final de agosto. Essa medida deve resultar na perda de cerca de 290 empregos, de acordo com o administrador de insolvência interino, Holger Rhode, que compartilhou essa informação com a dpa. A maioria das lojas encerrará suas vendas no próximo sábado, com cerca de cinco lojas com potencial para permanecer abertas além disso para limpar o estoque restante.

Os funcionários foram notificados na terça-feira, de acordo com Rhode, o especialista em insolvência. A maioria dos funcionários pode esperar ser demitida até o final de setembro. O proprietário da marca e de seus produtos, um fundo de private equity com sede nos EUA, não expressou interesse em repassá-los a um novo investidor ou obter uma licença relevante, como relatado.

De acordo com Rhode, estão em andamento negociações com uma cadeia de varejo de moda em relação à possível aquisição de lojas e funcionários. No entanto, um investidor ainda precisaria chegar a um acordo com os proprietários dos imóveis, acrescentou Rhode. Metade da rede de lojas está localizada na Baden-Württemberg e na Renânia do Norte-Vestfália.

A divisão alemã da marca de moda holandesa, Scotch & Soda Retail GmbH, solicitou falência no tribunal de distrito de Düsseldorf em junho. A empresa relatou uma receita anual de 25 milhões de euros na Alemanha. A empresa matriz insolvente na Holanda já havia encerrado suas operações recentemente.

A notificação para fechar as cinco lojas restantes em uma data indeterminada marcou o verdadeiro "Fim da linha" para as operações da Scotch & Soda na Alemanha. Apesar das negociações em andamento, um possível comprador precisa chegar a acordos com os proprietários dos imóveis, potencialmente prolongando o "Fim da linha".

