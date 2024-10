A restauração dos processos de construção do arranha-céu mais alto do mundo começa após uma pausa prolongada.

Em evento realizado no local na quarta-feira, a empresa responsável pelo projeto, Jeddah Economic Company (JEC), anunciou que a torre agora está prevista para ser concluída em 2028.

O arranha-céu de 1,000 metros (3,280 pés) estava aproximadamente um terço concluído quando, em 2017, diversas figuras importantes, incluindo os chefes tanto do principal contratante quanto de um conglomerado financeiro que financiou conjuntamente o projeto, foram detidas na cruzada contra a corrupção do Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, o que levou ao interrogatório de várias pessoas por alegações de práticas corruptas.

A construção continuou após as detenções, mas parou temporariamente no início de 2018. Em janeiro daquele ano, devido às crescentes dúvidas sobre as consequências financeiras da operação, a JEC informou à CNN que o projeto continuaria, mas encontrou uma parada de vários anos. As interrupções causadas pela pandemia de Covid-19 supostamente adiaram os planos para retomar os trabalhos.

O evento desta semana foi attended by one of the formerly arrested authorities, Saudi Prince Alwaleed bin Talal, who serves as the chairman of Kingdom Holding Company, one of the project’s primary financiers. Alwaleed, the Crown Prince’s cousin, was set free nearly three months after his arrest, although the reasons and conditions of his release remain unclear.

Em reação ao evento de ontem, Alwaleed uploaded uma renderização digital da torre brilhante no X com a legenda: "Estamos de volta."

Outra figura proeminente envolvida na campanha contra a corrupção foi Bakr bin Laden, chairman da Saudi Binladen Group, a principal contratante da torre. O magnata da construção, que é meio-irmão de Osama bin Laden, foi relatado como tendo sido libertado em 2021, três anos após sua prisão. Sua empresa familiar, que também detém uma participação no projeto da Torre de Jeddah, foi recontratada para concluir os trabalhos de construção.

De acordo com anúncio lançado através da Bolsa de Valores do Saudi, o novo contrato da Saudi Binladen Group é de 7,2 bilhões de riyal (US$ 1,9 bilhão), dos quais cerca de 1,1 bilhão de riyal (US$ 290 milhões) já foram pagos pelo trabalho concluído. Atualmente, 63 dos 157 andares da torre já foram construídos.

Embora a cerimônia de quarta-feira tenha representado a primeira declaração formal de que a construção está recomeçando, imagens de satélite fornecidas à Newsweek pela empresa americana Maxar Technologies dois meses antes sugeriram que os trabalhos já haviam começado no local. Em setembro de 2023, a revista baseada em Dubai, MEED, relatou que a JEC havia convidado contratantes a apresentar propostas para o projeto, embora o desenvolvedor tenha negado planos à CNN na época.

Engenhado para extremos

Antigamente conhecida como Kingdom Tower, a torre começou a ser construída em 2013 e estava inicialmente prevista para ser concluída em 2020. Ela ultrapassará em mais de 500 pés a altura do Burj Khalifa, atualmente o edifício mais alto do mundo.

Localizada com vista para o Mar Vermelho, no centro comercial de Jeddah, na Arábia Saudita, a torre é esperada para abrigar espaço para escritórios, varejo e residências. Os planos iniciais, apresentados em 2011, incluíam um hotel, shopping center e a plataforma de observação mais alta do mundo.

A empresa Kingdom Holding Company não respondeu ao pedido da CNN para confirmar se o design e as especificações de construção haviam permanecido inalterados durante o hiato.

A torre foi projetada pelo arquiteto americano Adrian Smith, que empregou a planta em forma de três pétalas e a forma aerodinâmica cônica da construção para superar os monumentais desafios técnicos de construir em tais alturas. A empresa de Adrian Smith + Gordon Gill, com sede em Chicago, afirmou que a forma da torre "simboliza um feixe de folhas brotando do chão."

Os planos também incluem 59 elevadores distintos, de acordo com a empresa, que os considerou "um dos sistemas de elevadores mais sofisticados do mundo."

A Adrian Smith + Gordon Gill não respondeu ao pedido de comentários sobre a retomada dos trabalhos.

A Torre de Jeddah será a principal atração de um desenvolvimento mais amplo de 57 milhões de pés quadrados, com um custo de US$ 20 bilhões, chamado Jeddah Economic City. Como indicado à CNN em 2018, o então diretor de desenvolvimento da JEC, Hisham Jomah, afirmou que o projeto estava "mudando a mentalidade" de Jeddah, que tradicionalmente serviu como porta de entrada para as cidades sagradas de Medina e Meca.

"Antes (da torre) estar aqui, este não era considerado um lugar onde as pessoas viveriam", disse Jomah, que desde então faleceu. "Estamos construindo uma cidade independente... para que você não precise sair daqui."

