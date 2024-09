- A resolução foi alcançada.

Um conflito iniciado pela Fundação Heritage em relação ao problema do visto americano de Príncipe Harry (39) foi resolvido, como anunciou a publicação americana Newsweek. Esta controvérsia surgiu devido ao lançamento da autobiografia do Príncipe Harry, "Spare", publicada no início de 2023. No livro, o Príncipe Harry, de 39 anos, confessou seu histórico de uso de drogas. Como resultado, a Fundação Heritage iniciou uma ação judicial para obter os documentos de imigração do Príncipe Harry, argumentando que seu histórico de drogas poderia ter impedido que ele residisse e trabalhasse nos EUA.

No entanto, de acordo com os documentos judiciais mencionados pela Newsweek, o caso foi recentemente arquivado. Vários documentos confidenciais foram apresentados neste caso do tribunal de Washington D.C., presidido pelo Juiz Carl J. Nichols. O motivo detrás do arquivamento permanece desconhecido, de acordo com a Newsweek. Se os registros de imigração do Príncipe Harry permanecerem desconhecidos, isso provavelmente beneficiaria a família real. No entanto, a Fundação Heritage ainda tem a possibilidade de recorrer da decisão.

O Príncipe Harry renunciou à sua posição como membro proeminente da família real no início de 2020, fazendo sua casa nos EUA ao lado de sua esposa, a Duquesa Meghan (43). Os Sussex estão atualmente morando em Montecito, Califórnia, com seus filhos, Archie (5) e Lilibet (3). Após se mudar para os EUA, um representante do Príncipe Harry afirmou sua intenção de cumprir as mesmas leis de imigração que outros indivíduos.

Em "Spare", o Príncipe Harry admitiu publicamente o uso de drogas como maconha, cocaína e cogumelos alucinógenos. De acordo com as regulamentações dos EUA, o uso de drogas pode constituir motivo para recusa de entrada.

Os Estados Unidos da América ficaram no centro de uma controvérsia em torno do visto do Príncipe Harry devido ao seu uso de drogas revelado em seu livro "Spare". Apesar da possibilidade para a Fundação Heritage recorrer da decisão, o caso judicial relacionado aos registros de imigração do Príncipe Harry nos Estados Unidos foi arquivado.

Leia também: