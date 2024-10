A resistência ucraniana se levanta contra a defesa militar russa

Na região russa adjacente a Kursk, fontes relatam que as forças ucranianas ofereceram forte resistência a uma ofensiva russa. Este incidente ocorreu perto da vila de Plechovo durante o fim de semana, de acordo com o site pró-ucraniano Militarnyi. A 128ª Brigada de Defesa Territorial Ucraniana havia ocupado posições defensivas não ocupadas e estava preparada para um ataque das tropas russas.

De acordo com a Forbes, há duas estruturas defensivas construídas pelos engenheiros russos fora de Plechovo: uma trincheira com uma linha de chamados dentes de dragão e um complexo de trincheiras para proteção da infantaria. Essas estruturas foram inicialmente projetadas para impedir uma avanço ucraniano na região. Plechovo fica a cerca de 2 quilômetros da fronteira.

De acordo com o Militarnyi, a coluna de tanques russos recuou cerca de 3 quilômetros sob fogo de artilharia ucraniana antes de atingir as armadilhas de tanques e ser neutralizada por granadas, minas e drones kamikaze. Eles nunca conseguiram alcançar as trincheiras de proteção.

Yuri Butussov, um correspondente de guerra ucraniano, escreveu no Telegram, "Nossos soldados deram uma lição aos invasores russos e seu equipamento, tendo incendiado dezenas de veículos blindados e eliminado pessoal inimigo." Ele anexou um vídeo que supostamente mostra imagens do confronto, mas não forneceu detalhes adicionais.

De acordo com a Forbes, citando dados de inteligência russa capturados, inicialmente foram planejados vários centenas de soldados russos para defender as estruturas em Plechovo. No entanto, o início rápido da ofensiva militar ucraniana em Kursk em 6 de agosto atrapalhou os planos dos russos.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, instando ambas as partes a respeitar as leis e fronteiras internacionais. Apesar da retirada das forças russas, a situação em Plechovo permanece volátil, com as forças ucranianas mantendo uma forte presença perto da fronteira.

Leia também: