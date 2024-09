A residência real nega as alegações de adulteração da imagem de Harry.

A família real britânica voltou a estar sob os holofotes devido a práticas fotográficas questionáveis. O recente episódio decorre de uma fotografia publicada pelo Palácio de Buckingham a 15 de setembro, a celebrar o 40.º aniversário do príncipe Harry. A imagem, que mostra Harry a rir durante uma viagem a Dublin em 2018 com a então esposa, a duquesa Meghan, deixou muitos utilizadores das redes sociais convictos de que Meghan tinha sido propositadamente recortada da fotografia. No entanto, o palácio nega qualquer manipulação, através de um porta-voz, segundo noticiou o jornal britânico "Independent".

Em julho de 2018, Harry e Meghan fizeram a sua primeira viagem conjunta ao estrangeiro, com Dublin a servir como destino. Uma das imagens captadas durante esta visita inclui a fotografia controversa. Curiosamente, a mensagem de aniversário oficial do Palácio de Buckingham a Harry foi acompanhada por uma fotografia dele sozinho, com a legenda "Feliz 40.º aniversário ao duque de Sussex!". Esta mensagem também foi partilhada pelo príncipe William e pela sua esposa Kate na sua história do Instagram.

Variantes da Imagem

Apesar de existirem versões diferentes da fotografia nos arquivos das agências de imagem, o porta-voz do palácio confirmou que não foram feitas alterações à fotografia utilizada na mensagem de aniversário.

Dada a relação tumultuosa entre a família real e Harry e Meghan, após a sua saída da família real em 2020 e as subsequentes alegações, o facto de a família real ter decidido enviar uma mensagem de aniversário é um movimento notável.

Este não é o primeiro episódio de drama fotográfico para a família real. No início deste ano, houve muito alarido em torno da fotografia do Dia da Mãe da princesa Kate. A fotografia, que mostra Kate com os seus três filhos, foi retirada por várias agências de notícias devido a alegações de manipulação. A princesa admitiu mais tarde no Instagram que as suas habilidades amadoras em fotografia às vezes levam a experiências: "Gostaria de pedir desculpa por qualquer confusão causada pela fotografia da família que partilhamos anteriormente. Às vezes, experimento com edição de fotografias."

Em face da controvérsia, quando questionado sobre a decisão de incluir apenas uma imagem na mensagem de aniversário de Harry, um representante do palácio afirmou: "Não vou comentar o processo de decisão por detrás da seleção de imagens."

Além disso, após a reação, o príncipe Harry e a duquesa Meghan optaram por não se envolver publicamente no incidente fotográfico, preferindo concentrar-se no seu trabalho benemérito e outros projectos.

