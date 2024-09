A Reserva Federal adiou as reduções de taxas de juro por um período de quatro anos.

Se a Reserva Federal decidir reduzir os custos de empréstimo em meio ponto percentual, como muitos esperam, ou em um ponto mais tradicional de um quarto, essa escolha representaria um ponto de virada significativo para a economia americana e seus consumidores, que têm lutado com custos recorde recentemente.

Esse movimento também indicaria que os oficiais da Reserva Federal ganharam confiança suficiente de que a inflação está sob controle o suficiente para permitir uma ajustagem de política mais relaxada. No entanto, não significaria uma vitória completa sobre a inflação, mas sim um delicado equilíbrio que desvia a atenção para o mercado de trabalho dos EUA, que tem mostrado sinais de vulnerabilidade.

Há um nível incomum de incerteza recentemente em relação à decisão do banco central de reduzir as taxas de juros. Embora a Reserva Federal tenha dado indiretas sobre a redução dos custos de empréstimo, os pedidos para uma redução de meio ponto têm aumentado nos últimos dias. Normalmente, antes de uma decisão da Fed, os mercados financeiros e economistas estão de acordo sobre o que se espera. No entanto, as apostas dos investidores para uma redução de meio ponto aumentaram na segunda-feira; na terça-feira à tarde, os contratos de juros futuros do federal funds indicavam uma probabilidade de 63% de uma redução significativa das taxas, em comparação com cerca de 30% na quinta-feira, de acordo com a CME Group.

Vários economistas e legisladores proeminentes também defenderam uma medida ousada esta semana. Por exemplo, o governador da Fed, Christopher Waller, enfatizou a necessidade de ação no início deste mês, afirmando que os dados atuais não justificavam mais paciência. A senadora Elizabeth Warren e seus colegas democratas até pediram uma redução de três quartos de ponto, alegando que o atraso da Fed estava prejudicando o mercado de trabalho.

Na terça-feira, o ex-presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, aconselhou a CNBC em uma entrevista que a Fed poderia estar um pouco atrasada e defender uma redução de meio ponto. Enquanto isso, o ex-presidente do Fed de Nova York, Bill Dudley, argumentou em uma peça de opinião do Bloomberg que "a lógica que apoia uma redução de 50 pontos-base é persuasiva".

Apesar da abertura do presidente da Fed, Powell, e do governador Waller para reduções antecipadas das taxas, o economista Gregory Daco previu que "gradualismo" prevaleceria em uma nota na semana passada. Ele sugeriu que os policymakers chegariam a um consenso para uma redução de um quarto de ponto nas taxas.

Monitorando de perto o mercado de trabalho dos EUA

Por muito tempo, a inflação foi o centro das atenções, atraindo a atenção dos oficiais da Reserva Federal e dos investidores. Não mais, no entanto.

Agora, a atenção se voltou para o relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho, que inclui informações sobre o crescimento mensal dos salários, os aumentos salariais e as taxas de emprego. À medida que a inflação disparou em 2021 e 2022, os empregadores americanos continuaram a criar empregos e as taxas de desemprego caíram para perto dos níveis mais baixos em meio século. No final das contas, a Reserva Federal abordou o problema da inflação do país administrando sua cura amarga de taxas de juros altas.

Desde o início de sua campanha contra a inflação em março de 2022, a Reserva Federal viu algum progresso: o índice de preços do gasto

