A República Checa prepara-se para chuvas intensas e consequentes inundações.

A República Checa está se preparando para a chuva forte e enchentes esperadas nos próximos dias. Água foi liberada de várias barragens para criar espaço. Por exemplo, o fluxo na usina hidrelétrica de Vrane no Moldava, ao sul de Praga, foi aumentado de 40 para 120 metros cúbicos por segundo. Isso afeta o Elba, que se junta ao Moldava em Melnik.

Os níveis de água subiram no medidor de Ústí nad Labem (Aussig no Elba). Tentativas semelhantes foram feitas para criar espaço de armazenamento nos reservatórios no March (Morava), Thaya (Dyje) e Oder na parte oriental do país.

O Instituto Hidrometeorológico Tcheco emitiu um alerta severo sobre a possibilidade de chuva forte, enchentes e inundações nos próximos dias, especialmente na parte oriental do país. "O cenário que estamos prevendo para os próximos 4 a 5 dias infelizmente é bastante semelhante às condições durante as grandes enchentes de 1997 e 2002", alertou o Ministro do Meio Ambiente da Tchequia, Petr Hladik. Nesses anos, houve incidentes de enchentes significativos nos rios Oder (1997) e Elba (2002).

O Ministro do Interior da Tchequia, Vit Rakusan, pediu o adiamento de eventos sociais planejados nos próximos dias se a segurança não puder ser garantida, especialmente atividades perto de margens de rios e córregos. Moradores em áreas de enchentes devem preparar kits de evacuação de emergência. Em Jeseník, na cidade de Hrubý Jeseník, e outros locais prevendo chuva extrema, bombeiros começaram a encher sacos de areia.

