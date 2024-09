- A Renânia do Norte-Vestfália tem sofrido numerosos incêndios devido a fortes tempestades, que exigiram a intervenção de numerosos bombeiros.

Chuvas torrenciais atingiram várias áreas na Renânia do Norte-Vestfália à noite, levando bombeiros a atender a vários emergências em várias cidades. Felizmente, a situação melhorou até a noite de terça-feira. O meteorologista prevê mais chuvas e tempestades hoje, o que pode levar a chuva pesada, especialmente nas montanhas orientais.

De acordo com o corpo de bombeiros de Ratingen, uma célula de chuva pesada passou pela cidade, causando danos por água, principalmente nos distritos de Breitscheid e Lintorf. Até o início da noite, eles haviam recebido cerca de 120 relatórios de danos, com cerca de 100 bombeiros no local para lidar com a situação.

O corpo de bombeiros de Duisburg também relatou vários incidentes devido a tempestades severas. Um raio incendiou um telhado em Huckingen, deixando metade de uma casa geminada inhabitável. Além disso, passagens sob pontes ficaram inundadas, resultando em vários resgates de veículos. O corpo de bombeiros esteve muito ativo no centro da cidade e nas partes sul de Duisburg, até mesmo chamando todas as unidades voluntárias. Um total de 250 pessoal foi designado, incluindo 175 voluntários.

O corpo de bombeiros de Dinslaken também esteve em alto alerta, lidando com porões e ruas inundados. O centro de controle de incêndios de Wesel recebeu mais de 1000 ligações e atendeu a 260 a 280 incidentes. Felizmente, nenhuma vida estava em perigo, e a situação havia melhorado significativamente por volta das 10 PM.

Em resposta às passagens inundadas, o corpo de bombeiros de Duisburg realizou vários resgates de veículos durante a noite. Os esforços intensos dos bombeiros liderados pelo corpo de bombeiros de Duisburg impediram qualquer dano estrutural significativo ao incêndio no telhado causado por um raio.

