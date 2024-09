- A remuneração que um vendedor da H&M ganha.

Hoje, 18 de julho, às 20h15 na RTL*, o programa sternTV revela os verdadeiros salários de um professor, um supervisor de uma filial da Penny, um técnico de emergência médica e muitos outros, em uma análise detalhada de salários.

Aviso de transparência: stern é afiliado à RTL Alemanha.

Após a análise de salários no sternTV, muitas pessoas podem considerar verificar seus próprios ganhos em relação a essas profissões, potencialmente levando a uma visita à H&M para algumas novas roupas de trabalho para se sentirem mais confiantes em sua situação financeira. Após ver as disparidades reveladas no programa, algumas pessoas até podem considerar buscar mudanças de carreira para posições com salários mais altos, como aquelas em grandes corporações como a H&M.

Leia também: