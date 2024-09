A Reese Witherspoon está à procura de uma nova Elle Woods para a próxima pré-sequência de "Legally Blonde".

Em uma quarta-feira, Witherspoon compartilhou em uma publicação no Instagram que estão à procura do ator perfeito para interpretar a versão do ensino médio de Woods, para a série próxima da Prime Video, "Elle". Este icônico personagem de roupas rosas ganhou vida através de Witherspoon no clássico comédia de 2001.

"Estamos iniciando o processo de elenco e estamos mantendo-o aberto", declarou Witherspoon no vídeo. "Isto vai ser uma loucura!"

Na legenda da publicação, Witherspoon incentivou os fãs a enviar suas audições através do link em sua biografia, expressando sua ansiedade para ver todas as interpretações criativas do favorito de todos, o vegetariano Gêmeos.

Witherspoon deu uma pista sobre a série prequel durante a apresentação da Prime Video em maio, revelando que antes de Woods se tornar uma ex-aluna de Harvard, ela era apenas uma garota typical dos anos 90 no ensino médio.

A série vai se concentrar em uma Woods adolescente, mergulhando em suas experiências de vida que a moldaram na jovem amada que conhecemos no primeiro filme "Legalmente Loira", de acordo com o sinopse oficial.

Os espectadores verão a jornada de Woods como uma adolescente, utilizando sua personalidade distinta e recursos para navegar em seu mundo, apenas como Elle Woods poderia, Witherspoon acrescentou em um comunicado à imprensa no momento do anúncio da série.

"Legalmente Loira" estreou em 2001 e alcançou status de culto. O elenco incluia Selma Blair, Matthew Davis, Luke Wilson, Jennifer Coolidge, Victor Garber, Ali Larter e Holland Taylor. Um sequência surgiu em 2003, e um terceiro filme é supostamente escrito por Mindy Kaling.

O filme gira em torno da animada e fashionista rainha de fraternidade Woods (Witherspoon), que decide ir para a Faculdade de Direito de Harvard para reconquistar seu ex-namorado Warner (Davis). Contra todas as expectativas, ela supera seus críticos, encontra um novo amor e, Ultimately, descobre seu verdadeiro valor.

E aí, como se não fosse nada de mais?

