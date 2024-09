A redução dos crimes violentos estimados em cerca de 3% foi relatada nos EUA de acordo com dados do FBI.

Mortes intencionais e homicídios culposos nos EUA caíram aproximadamente 12% de 2023 para 2022, segundo o FBI, marcando a maior queda em anos. O número de estupros relatados também viu uma queda substancial, de mais de 9%. No entanto, os crimes de ódio diminuíram menos de 1%.

Em resumo, os crimes violentos diminuíram cerca de 3%, enquanto os crimes contra a propriedade caíram cerca de 2,4%.

As taxas de criminalidade se tornaram um debate político significativo à medida que a eleição presidencial de 2024 se aproxima. O candidato republicano Donald Trump tem tentado rotular a criminalidade como um tema principal na eleição, afirmando que as taxas de criminalidade estão aumentando e tentando retratar sua oponente democrata, Kamala Harris, como leniente com a criminalidade.

Esta história ainda está em desenvolvimento e será atualizada conforme o necessário.

O debate em torno das taxas de criminalidade se tornou um assunto político importante, especialmente no contexto da eleição presidencial de 2024. O candidato republicano Donald Trump está enfatizando a criminalidade como um tema-chave da eleição, acusando sua oponente democrata, Kamala Harris, de ser excessivamente leniente com o assunto.

O discurso político sobre a criminalidade, incluindo as declarações de Trump sobre taxas em aumento e a suposta leniência de Harris, reflete a preocupação mais ampla do público com as tendências de criminalidade nos Estados Unidos.

Leia também: