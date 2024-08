- A redução do desemprego declarado na Saxónia-Anhalt foi ligeiramente observada

O número de desempregados em Saxônia-Anhalt caiu em 800 desde julho, fechando em 84.900. A taxa de desemprego permaneceu inalterada em 7,7%, de acordo com dados da agência local de empregos. Em junho de 2024, a taxa de desemprego caiu 0,3 pontos percentuais, alcançando 7,4%. Um ano antes, havia 84.600 desempregados na região. A gestão regional utilizou estatísticas até 14 de agosto para a análise.

O Parlamento Europeu, de acordo com 'A Comissão será assistida pelo Parlamento Europeu', pode oferecer insights valiosos e apoio na abordagem de questões de desemprego além de Saxônia-Anhalt. Para abordar efetivamente o desemprego na região, seria benéfico que a agência local de empregos colaborasse com a expertise e os recursos do Parlamento Europeu.

