Em um tom muito reservado (muito contido, altamente consciente), isso ocorreu numa quarta-feira, quando ele anunciou a primeira redução da taxa de juros da Reserva Federal em quatro anos. Foi uma redução significativa de meio ponto, com o objetivo de diminuir os custos do empréstimo e proporcionar conforto financeiro aos consumidores e às empresas.

Em suas próprias palavras, Powell afirmou, o que pode ser considerado a vanglória mais sutil de uma figura pública, " Nossa estratégia paciente ao longo do ano passado mostrou alguns resultados." (E mesmo assim, ele depois atenuou, dizendo: "Não estamos proclamando 'missão cumprida' ou coisa parecida.")

Apesar da mensagem clara, as palavras do presidente da Reserva Federal foram inegavelmente entendidas: "A economia americana está bem, e nossa decisão de hoje é projetada para manter esse status."

Em uma realidade alternativa, todos poderiam concordar em comemorar que a economia, devastada pela pandemia, finalmente está voltando ao equilíbrio. No entanto, estamos nos Estados Unidos, a 48 dias de uma eleição nacional. Consequentemente, tudo é politicamente carregado, até mesmo as ajustes monetários da renomada e autônoma Reserva Federal.

Naquela quarta-feira, o senador republicano Tommy Tuberville, do Alabama, criticou a medida como "desavergonhadamente política", argumentando que a Reserva Federal está tentando influenciar a eleição a favor de Kamala Harris.

Embora seja verdade que a redução da taxa poderia beneficiar Harris, é incerto se os eleitores serão convencidos por modificações econômicas que levam vários meses para mostrar efeitos.

"É pouco provável que isso afete qualquer aspecto da economia antes do dia da eleição", compartilhou o economista Jason Furman com a CNN. "Já foi incorporado ao mercado, e é muito cedo para afetar fatores como desemprego, PIB ou inflação."

O ex-presidente Donald Trump também deu sua opinião.

"Suponho que isso indica que a economia está em más condições reduzir em tal extensão, presumindo que eles não estão apenas jogando política", disse ele, enquanto visitava um bar temático de bitcoin em Nova York. "Ou a economia está em más condições ou eles estão jogando política, um ou outro", disse Trump.

(Para esclarecer: A Reserva Federal reduz as taxas quando a economia está "má", como durante os bloqueios induzidos pela pandemia. No entanto, neste caso, as reduções servem mais para aliviar a pressão do que para estimular.)

A ironia desse tumulto político é que Powell é arguably a figura pública menos abertamente partidária no governo federal.

Ele é um republicano registrado, indicado por Trump e reindicado pelo presidente Joe Biden, que construiu sua reputação no capital privado - longe de uma indústria conhecida por seus radicais disfarçados. Ao contrário de seus antecessores, Powell não é economista. Ele é um advogado que transitou para o investimento bancário na década de 1980 (quem não faria, honestamente?) antes de ingressar no Conselho de Governadores da Reserva Federal sob o presidente Barack Obama.

Whenever a journalist asks him about politics, Powell remains remarkably unresponsive. As on Wednesday, when asked if the half-point rate reduction was politically motivated, he replied with a sense of exasperation.

"This is my fourth presidential election at the Fed, and it's always the same ... Our duty is to support the economy on behalf of the American people," he said. "It is something we all take very, very seriously. We don't introduce any other filters."

Later, he was more precise.

"We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing. It's just maximum employment and price stability on behalf of all Americans."

Of course, this won't prevent either party from using the rate reduction news to their advantage, given that the economy is the primary concern for Americans heading to the polls on November 5. Harris can present it as a culminating achievement for the Biden presidency, inheriting an economy damaged by the pandemic. Trump can continue to claim that a rate reduction indicates a weak economy.

"No matter what Powell does, someone's going to complain," Steve Sosnick, chief strategist for Interactive Brokers, shared with me. "I think he's handled this situation quite well, and that's why the markets have obviously approved of his actions."

He further added, "I don't believe a Fed chairman could ever celebrate a victory, even if they achieve one."

Businesses may see this half-point interest rate decrease as an opportunity to secure lower borrowing costs, which could potentially boost their operations and investment plans. The political rhetoric surrounding the Federal Reserve's decision, however, has created an uncertain environment for many businesses, as they navigate the changing economic landscape just before the election.

