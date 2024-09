A rede de restaurantes Olive Garden faz parceria com o serviço de transporte Uber para serviços de entrega de alimentos.

A empresa mãe da Olive Garden, Darden Restaurants, anunciou uma "parceria única de vários anos" com a Uber na quinta-feira, que começará mais tarde neste ano em alguns estabelecimentos da Olive Garden, com a possibilidade de expansão nacional para mais de 900 locais em maio de 2023, se a fase de teste for bem-sucedida.

Atualmente, a Olive Garden oferece entrega através do seu próprio site e aplicativo, manipulada pela equipe do restaurante. No entanto, esse serviço passará a ser realizado por motoristas do Uber Eats. Apesar da mudança, a Olive Garden não estará disponível no aplicativo do Uber Eats, e os pedidos só poderão ser feitos através das plataformas digitais da Olive Garden.

Em um comunicado à imprensa, o CEO do Darden, Rick Cardenas, afirmou que "os clientes têm solicitado opções de entrega em casa e demonstraram sua disposição em pagar pela conveniência". Ele acrescentou ainda que a Uber era seu parceiro preferido devido aos dados e insights que ela poderia fornecer sem comprometer sua "vantagem competitiva e modelo de negócios direto".

Anteriormente, a Darden tinha sido relutante em colaborar com serviços como a Uber e a DoorDash, citando a divisão de receitas e os padrões de entrega como preocupações. Mesmo no auge da pandemia, a Olive Garden optou por não utilizar esses serviços, embora tenham beneficiado seus concorrentes.

As ações da Darden (DRI) subiram mais de 9% após o mercado devido a essa parceria, o que pode aliviar a pressão de um trimestre desafiador para a Olive Garden, que relatou uma queda de 2.9% nas vendas nas mesmas lojas para o período em questão.

Desde o início da pandemia, várias cadeias têm aumentado significativamente seus preços - em parte devido aos custos aumentados e em parte devido à falta de objeção do cliente. No entanto, recentemente, os comensais têm demonstrado sinais de resistência, o que levou os restaurantes a introduzir descontos temporários nos preços elevados do menu.

Diferentemente de seus concorrentes, a Olive Garden manteve uma abordagem limitada aos descontos. Em vez disso, sua estratégia envolveu adiar os aumentos de preços sempre que possível, bem como reintroduzir promoções como seu popular acordo de massa interminável mais cedo neste ano para impulsionar seu desempenho financeiro.

A Darden confirmou sua previsão para o ano inteiro e relatou melhorias nas vendas em sua carteira de marcas, que também inclui Yard House, Ruth Chris e Longhorn Steakhouse.

Nessa colaboração, os motoristas do Uber Eats assumirão o serviço de entrega da Olive Garden, à medida que a empresa busca aprimorar suas opções de entrega em casa com base na demanda do cliente e na disposição de pagar pela conveniência. Além disso, a Darden vê a Uber como um parceiro ideal devido a suas capacidades de dados, assegurando que eles mantenham sua vantagem competitiva e modelo de negócios direto.

Leia também: