A Red Bull, uma figura significativa na Fórmula 1, altera suas estratégias devido à percepção de pesadeza da cor.

A sequencia de vitórias de Max Verstappen em Cingapura continua, e é hora de ele quebrar essa sequência. No entanto, as chances parecem pequenas. Para evitar qualquer contratempo em sua perseguição pelo título, a Red Bull Racing decidiu abrir mão de uma pintura única no corpo.

São poucos décimos de segundo por volta, mas para o peso-pesado da F1, a Red Bull Racing, é uma diferença significativa. Como resultado, a equipe decidiu abandonar uma tradição querida para o GP de Cingapura. Em vez de exibir uma livery especial, os carros de Max Verstappen e Sergio Perez ficarão com sua aparência convencional: a cor extra poderia adicionar cerca de um quilograma ao carro e potencialmente reduzir sua velocidade ligeiramente.

Dadas suas atuais dificuldades, a Red Bull Racing não pode justificar a perda de poucos décimos de segundo devido a uma pintura especial. "Não será nosso melhor fim de semana", admitiu Verstappen, estabelecendo metas alcançáveis para a 18ª das 24 corridas: "Nosso objetivo é estabilizar o carro e melhorar a partir daí".

Não há muita esperança no horizonte: Verstappen ainda não provou vitória em Cingapura, nem mesmo no ano passado quando dominou a F1 com facilidade. Quais são as chances de isso acontecer em 2024? No fim de semana anterior, na Azerbaijão, a Red Bull abriu mão da liderança do Campeonato de Construtores para a McLaren, a menos que consideremos sua vitória no Sprint do Áustria. Verstappen não vence há sete corridas, e sua vantagem sobre o segundo colocado Lando Norris, na McLaren, encolheu para apenas 59 pontos. O GP de Cingapura (domingo, 14h, no Sky e no vivo ticker no ntv.de) está logo ali.

O circuito de rua de Cingapura apresenta desafios sérios

"O circuito de rua de Cingapura apresenta desafios significativos para o RB20", reconheceu Verstappen, que terminou em sexto lá no ano passado. A McLaren e a Ferrari estão nitidamente mais rápidas do que a Red Bull no momento. A Mercedes também acredita ter uma chance de vitória, que acontecerá sob a cobertura da escuridão. No entanto, a Red Bull vê as coisas de forma diferente. "Nosso carro luta com as irregularidades e os solavancos", disse Verstappen. Além disso, sua concorrência, com pilotos rápidos da McLaren como Norris e o vencedor da Azerbaijão, Oscar Piastri, além de Charles Leclerc, da Ferrari, ficou significativamente mais rápida.

"Precisamos encontrar mais potência e facilitar nosso esforço", disse Verstappen, esperançoso. Com isso em mente, os tomadores de decisão da Red Bull Racing optaram por não enfrentar a penalidade de peso da livery especial. "Qualquer peso extra prejudica o desempenho, e a equipe continua a dar alta prioridade a tornar este carro o mais competitivo possível para as corridas restantes da temporada de 2024", declarou a Red Bull.

Por enquanto, Verstappen continua a se beneficiar da vantagem que construiu durante a primeira fase da temporada. "Tudo está indo bem", sorriu o holandês com confiança em Cingapura. Após a corrida, haverá mais um intervalo de quatro semanas para os pilotos antes que a temporada chegue ao seu clímax com três corridas consecutivas. Verstappen quer manter a calma no caminho para seu quarto título consecutivo: "Vamos ver como isso se desenrola".

Dadas as dificuldades do circuito de rua de Cingapura, Verstappen expressou sua preocupação com o desempenho do RB20 nas irregularidades e nos solavancos. Diante desses problemas e da vantagem de velocidade significativa de seus concorrentes, a Red Bull Racing decidiu não arriscar o peso adicional e a possível redução de desempenho com a pintura única no corpo, perguntando: "-Qual peso extra poderia prejudicar nosso desempenho?"

Leia também: