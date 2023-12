Destaques da história

A Red Bull revela um novo visual "arrojado" no lançamento de um automóvel na zona oriental de Londres

Red Bull lança carro de 2016 na moda no leste de Londres

"Será uma temporada de duas metades", diz o chefe de equipa Christian Horner

O piloto Daniel Ricciardo tem como objetivo uma vitória após a seca de 2015

A nova temporada de Fórmula 1 começa a 20 de março na Austrália

Mas foi num armazém nesta zona da moda da capital britânica que a Red Bull apresentou o seu carro de 2016 para lembrar aos seus rivais que é a equipa de corrida que se atreve a fazer as coisas de forma diferente.

Até o diretor da equipa, Christian Horner, estava um pouco confuso a caminho do lançamento de quarta-feira.

"Nunca tinha estado aqui em cima antes", confessou. "Acho que tenho de deixar crescer a barba e vir numa bicicleta."

Houve mais teatralidade no palco, com um grupo de dança masculino a atuar no meio de uma nuvem de gelo seco, antes de o carro, com acabamento em tinta mate arrojada, ser revelado. O espetáculo ficou completo quando os pilotos Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat apareceram com os seus fatos de corrida camuflados em tons de azul.

O kit de camuflagem parecia fixe, mas suscitou a questão óbvia de saber se a Red Bull terá algum lugar para se esconder quando a nova temporada começar na Austrália, a 20 de março.

"Será uma temporada de duas metades", disse Horner ao programa The Circuit, da CNN. "Será um ano de transição para nós como equipa.

"Passámos por um ciclo difícil no ano passado. Estamos a sair desse ciclo. O início do ano vai ser difícil para nós, mas haverá ganhos maiores durante as corridas europeias."

Foi uma avaliação honesta depois de uma época de 2015 que foi uma espécie de annus horribilis para os tetracampeões do mundo.

A equipa de alto nível terminou em quarto lugar na classificação por equipas, atrás da Mercedes, Ferrari e Williams, e não conseguiu vencer uma corrida pela primeira vez desde 2008.

Também houve cenas de conflito fora da pista, com Horner a envolver-se numa discussão com a fornecedora de motores Renault - que tem tido dificuldades em igualar o desempenho da Mercedes desde as alterações às regras dos motores em 2014 - e com o magnata da Red Bull, Dietrich Mateschitz, a ameaçar desligar a equipa.

"Houve alturas difíceis no ano passado", resumiu Ricciardo com um eufemismo alegre. "Especialmente depois de 2014, quando tive muito sucesso. Foi mais uma época de montanha-russa.

"A equipa está satisfeita com o que fez na época baixa. Vamos ver o que acontece na pista, mas tenho fé nos meus homens que temos algo mais forte do que tínhamos no ano passado.

"O carro tem um aspeto agressivo e discreto, mas espero que este ano não estejamos nos espelhos de muita gente.

"Melhorar em relação ao ano passado em termos de resultados e voltar ao topo [é o objetivo]. Adoraria ganhar o maior número de corridas possível, mas vou pedir apenas uma, se conseguir uma este ano, será um bom passo na direção certa."

Ricciardo e o seu colega de equipa russo Kvyat vão correr com o novo carro nos testes de pré-temporada, que começam em Barcelona na próxima semana. O chassis melhorado do RB12 também será revelado com a sua nova pintura.

"É como se fosse véspera de Natal, sei que está perto e que há algumas coisas boas para desembrulhar em breve", acrescentou Ricciardo.

"Mas mesmo nos testes ainda há alguns pontos de interrogação e por isso só queremos ir para as corridas. Se eu pudesse entrar num avião agora e ir diretamente para Melbourne [sede do Grande Prémio da Austrália], faria isso agora mesmo!"

Conseguirá a Red Bull regressar às vitórias?Diga-nos napágina de Facebook da CNN Sport .

À saída do lançamento da Red Bull, numa noite gelada de fevereiro, Brick Lane estava cheia de restaurantes a tentar fazer negócio e um grupo de londrinos animados com pinturas faciais e perucas.

Nos dias mais preocupados com o dinheiro, não é habitual as equipas de F1 organizarem festas de lançamento de carros, mas para a Red Bull foi uma oportunidade de regressar às suas raízes como a equipa divertida e enérgica do desporto - em vez dos queixosos apáticos de 2015.

"Faz parte do regresso ao básico", concordou Horner, que foi visto no lançamento com a sua ex-mulher Geri Horner, ex-Spice Girl, anteriormente Halliwell, e o ás do ténis Boris Becker.

"Estamos a procurar algo um pouco mais ousado, que nos distinga da multidão. Somos um pouco mais individuais em comparação com alguns dos concorrentes mais corporativos contra os quais corremos".

Quando a nova temporada começar, dentro de pouco mais de um mês, a sua renovada equipa Red Bull terá como objetivo reafirmar-se contra os rivais Mercedes e Ferrari na pista.

