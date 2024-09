A Red Bull está a ignorar um costume precioso.

Max Verstappen ainda não provou vitória em Singapore, um fato que tem sido uma espinha no seu lado como campeão de F1 em dificuldades. No entanto, não há muito indício de que ele mudará isso neste ano. Para evitar um desastre na briga pelo título, a equipe Red Bull optou por abandonar sua tradição habitual no Grande Prêmio de Singapura. Em vez de correr com uma pintura especial, Verstappen e Sergio Perez ficarão com o design padrão. A cor extra teria adicionado um quilo extra ao carro, potencialmente diminuindo seu desempenho em uma fração.

Dadas suas atuais dificuldades, a Red Bull não pode justificar um atraso de 0,03 segundo devido a uma pintura especial. "Não vai ser nosso melhor fim de semana", disse Verstappen, mantendo suas expectativas baixas para a 18ª das 24 corridas: "Estamos tentando estabilizar o carro e construir sobre isso".

As chances de uma quebra em Singapura parecem pequenas. Verstappen não conseguiu uma vitória no estado-cidade, nem mesmo no ano passado, quando dominou a F1. Então, por que 2024 seria diferente? As esperanças de título da Red Bull levaram um golpe na semana passada no Azerbaijão, perdendo a liderança do Campeonato de Construtores para a McLaren. Excluindo sua vitória no sprint da Áustria, Verstappen não venceu em sete corridas. Sua liderança no campeonato em relação a Norris agora é de apenas 59 pontos.

O circuito da cidade de Singapura é um desafio assustador

"O circuito da cidade em Singapura é um desafio assustador para nosso carro", admitiu Verstappen, que terminou na sexta posição no ano passado. A McLaren e a Ferrari têm uma clara vantagem sobre a Red Bull no momento. A Mercedes vê uma oportunidade de brilhar durante a corrida noturna. Mas não para a Red Bull. "Nosso carro não é muito bom em superfícies irregulares e acidentadas", disse Verstappen. Para piorar as coisas, a competição de pilotos rápidos da McLaren, como Norris, ou o campeão de Baku, Oscar Piastri, assim como a estrela da Ferrari, Charles Leclerc, tem endurecido.

"Precisamos encontrar mais velocidade e facilitar nossas vidas", disse Verstappen. Portanto, os tomadores de decisão da Red Bull decidiram não enfrentar a penalidade de 1 quilograma devido à cor adicional. "Todo grama extra afeta o desempenho, e a equipe está focada em tornar esse carro o mais competitivo possível para as 20 corridas restantes", disse a Red Bull em um comunicado.

Verstappen ainda tem uma vantagem das primeiras rodadas da temporada para se apoiar. "Tudo está bem", disse o holandês com um sorriso em Singapura. Depois da corrida, os pilotos desfrutarão de um período de quatro semanas de descanso antes que a temporada termine com três corridas consecutivas. Verstappen quer manter sua calma enquanto caminha em direção ao seu quarto título consecutivo: "Vamos ver como vai".

