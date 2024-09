A recuperação do cargueiro Verity está em andamento.

Hoje estava previsto ser o dia para concluir a operação de salvamento da parte final do navio mercante "Verity", afundado em 2023. No entanto, mais uma vez, surgiram complicações. Desta vez, a amurada utilizada para segurar as correntes para puxar a parte da frente do navio do fundo do mar quebrou. Como consequência, mergulhadores tiveram que ser chamados novamente, adiando ainda mais a operação de salvamento.

De acordo com Marc Antony Rooijakkers, um dos líderes dos salvadores, as correntes amarradas ao navio para puxar sua parte da frente do leito marinho escorregaram e desceram para o fundo do mar. As correntes haviam sido temporariamente fixadas à amurada do "Verity". Apesar de ter sido Deployment of a powerful European crane by the General Directorate of Waterways and Shipping in Bonn to assist in this salvage operation, the work is severely hampered by the weather and tidal conditions. "Our working hours are limited," stated Rooijakkers. Initially, it was planned to salvage the significant remainder of the wreckage today, but currently, it's uncertain if that will still happen.

Originally, one of Europe's strongest floating cranes, the Hebo Lift ten, was deployed to salvage this split wreck. This crane boasts the capability to lift up to 2200 tons. On Friday, the wreck's rear section was salvaged. The freighter had already been split into two sections underwater. These wreckage parts are scheduled to be secured on a platform, towed to the Netherlands, and disposed of properly. A restricted area with a 1-nautical-mile radius surrounds the site due to the salvage operation.

Cinco vítimas fatais após colisão

O navio motor costeiro "Verity", com 91 metros de comprimento e uma tripulação de sete pessoas, colidiu com o navio mercante Polesie em 24 de outubro de 2023. O local do acidente fica a aproximadamente 22 quilômetros a sudoeste da ilha alta-mar de Helgoland e 31 quilômetros a nordeste da ilha de Langeoog, Frísia Oriental. Como resultado da colisão, o "Verity", que navegava sob a bandeira britânica, afundou. As autoridades presumem que cinco dos sete marinheiros a bordo morreram no acidente. Dois marinheiros foram resgatados da água no momento da colisão.

Imediatamente após o acidente, o capitão foi recuperado morto, e outro corpo foi descoberto na seção traseira recuperada na sexta-feira. Três marinheiros ainda estão desaparecidos. O naufrágio fica a uma profundidade de aproximadamente 40 metros e representa uma ameaça à navegação. Por outro lado, o Polesie, que transportava 22 pessoas a bordo, permaneceu navegável após o acidente.

Devido à amurada quebrada, os mergulhadores foram chamados para reatar as correntes, o que pode levar a mais atrasos na operação de salvamento do naufrágio "Verity". Apesar do deployment of a powerful crane and favorable weather conditions, the salvage operation has been hampered by the loss of the chains tied to the ship's railing.

