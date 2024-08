- A recessão financeira provoca um aumento do desemprego

O número de desempregados em Baden-Württemberg aumentou novamente. Em agosto, chegou a 283.913 - um aumento de 14.720 ou 5,5% em relação ao mês anterior. Como consequência, a taxa de desemprego aumentou em 0,2 ponto percentual, alcançando 4,4%, de acordo com a filial regional da Agência Federal Alemã de Emprego em Stuttgart.

O cenário econômico difícil está colocando pressão no setor de emprego. No entanto, é encorajador ver empresas priorizando a retenção de mão de obra qualificada e treinamento contínuo. Atualmente, há aproximadamente 26.200 vagas de aprendizado não ocupadas registradas nos serviços de emprego. Os níveis de desemprego foram ligeiramente maiores do que no ano anterior. Em agosto de 2023, a taxa de desemprego estava em 4,1%. A Agência Federal de Emprego baseou suas avaliações estatísticas em dados até 14 de agosto.

O desaceleramento econômico está tendo um impacto notável em vários setores, incluindo emprego. A luta contínua no cenário econômico levou a um aumento no número de desempregados em Baden-Württemberg, com agosto registrando um aumento de 14.720 indivíduos desempregados, contribuindo para uma recessão econômica induzida pelo desaceleramento econômico.

Leia também: