A razão por trás do aumento da altitude do Everest

Com a impressionante altitude de 8.849 metros, o Monte Everest detém o título de pico mais alto do mundo. No entanto, essa montanha gigante continua a crescer a uma taxa mais rápida do que outros picos do Himalaia. Recente pesquisa descobriu uma possível explicação para esse surto de crescimento.

Esse extraordinário aumento e altura pode ser parcialmente atribuído a um rio próximo. Uma análise usando um modelo de computador sugere que há aproximadamente 89.000 anos, o Rio Arun carregava um volume tão vasto de água que esculpiu um vale significativo nos Himalaias. A rocha erosionada diminuiu o peso, levando ao aumento do solo, adicionando assim de 15 a 50 metros à altura do Monte Everest. Esse processo contínuo acrescenta aproximadamente 2 milímetros ao crescimento anual do Monte Everest, de acordo com uma equipe liderada por Jin-Gen Dai da Universidade de Ciências da Terra da China em Beijing.

Os Himalaias são uma cadeia de montanhas de dobra formada pela colisão da placa tectônica Indiana com a Eurásia. O Monte Everest é 200 metros mais alto do que os picos mais altos - uma surpresa dada a estrutura tectônica geralmente uniforme dos Himalaias, como mencionada em um estudo publicado na "Nature Geoscience". Os pesquisadores procuraram saber se sistemas fluviais específicos poderiam ser responsáveis por essa diferença de altura extraordinária.

Fenômenos semelhantes, como o levantamento isostático, foram amplamente estudados em regiões como a Escandinávia, Canadá e Sibéria. Essas áreas experimentaram um significativo aumento logo após o colapso de um capacete de gelo com mais de 3 quilômetros de espessura há cerca de 11.700 anos. A redução da pressão sobre a crosta da Terra levou à ascensão da parte ductil do manto, elevando o solo em vários centímetros. Os pesquisadores encontraram um mecanismo semelhante quando os rios erosionam a rocha, reduzindo assim a pressão sobre o manto da Terra.

Um aumento adicional de 15 a 50 metros de altura

Para explorar esse mecanismo no contexto do Monte Everest, Dai e colegas criaram um modelo de computador. Eles analisaram a força exercida pela água do rio no fundo e nas laterais da cama do rio. O modelo inicial estava baseado na aparência atual do Rio Arun. "O Rio Arun drena as extensões meridionais do Tibete e as encostas norte do Monte Everest antes de fluir através de uma estreita passagem de 35 quilômetros com uma diferença de elevação de 7 quilômetros, formando um desfiladeiro estreito." A equipe de pesquisa suspeitava que tal paisagem não poderia ter se formado sem grandes quantidades de água.

Ao implementar o modelo, os pesquisadores voltaram no tempo e simularam a evolução do rio sob várias condições. As simulações sugerem que há cerca de 89.000 anos, a erosão criou uma ligação entre o Arun e outro rio, desviando a água do primeiro rio para o Arun, resultando em um aumento significativo no fluxo de água. Esse processo de desvi

