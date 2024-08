- A queda das taxas de inflação na Baviera chega a 2,1%

Em Baviera, a taxa de dispêndio caiu para 2,1% em agosto, de acordo com a Oficina de Estatística. Segundo seu relatório, os preços dos alimentos aumentaram 1,6% em relação aos números do ano passado. Por outro lado, a energia, os combustíveis e os móveis registraram uma queda nos custos. No entanto, os consumidores enfrentaram um aumento de 6% nos gastos com hospedagem e serviços relacionados. O aluguel médio de apartamentos, incluindo serviços públicos, aumentou 2,3%. A inflação na Baviera mostrou uma redução significativa para 2,5% em julho, em comparação com os 2,7% registrados em maio e junho.

A redução da taxa de inflação da Baviera de 2,7% em junho para 2,1% em agosto foi principalmente devido à queda nos custos de energia, combustíveis e móveis. No entanto, esse declínio foi parcialmente compensado por um aumento significativo de 6% na taxa de inflação de hospedagem e serviços relacionados, incluindo um aumento de 2,3% no aluguel médio de apartamentos.

Leia também: