A quase erradicação de uma doença parasitária debilitante é um pilar do legado de Carter

Carter quase pareceu mais preocupado com a saúde das pessoas que não tinham acesso a água potável e que estavam doentes com uma doença tropical negligenciada chamada verme da Guiné.

"Gostaria de ver o verme da Guiné completamente erradicado antes de morrer", disse ele na conferência de imprensa. "Gostaria que o último verme da Guiné morresse antes de mim".

O homem de 98 anos está a receber cuidados paliativos e optou por passar os dias que lhe restam em casa com a família, anunciou a sua fundação no sábado - mas ao longo da sua vida, Carter quase pôs fim a um parasita destrutivo que tem atormentado os seres humanos há milhares de anos.

Ao falar com os jornalistas, há alguns anos, sobre o seu trabalho na Nigéria, o Prémio Nobel da Paz recordou uma viagem a uma aldeia que tinha muitos casos.

"Estávamos a viajar numa grande comitiva", disse ele em 2017. "Estávamos a conduzir e as crianças da escola primária tinham um grande cartaz que dizia: 'Cuidado, verme da Guiné. Aí vem Jimmy Carter'. Isso foi quase tão bom como um Prémio Nobel para mim".

A erradicação é um objetivo elevado. Ao longo dos seus quase 75 anos de história, a Organização Mundial de Saúde apenas certificou a erradicação total de duas doenças: a varíola e a peste bovina. A OMS também considera erradicadas duas das três estirpes de poliovírus.

O verme da Guiné pode estar prestes a juntar-se a esta lista, segundo os especialistas.

Cerca de 3,5 milhões de pessoas tinham o parasita em meados da década de 1980, altura em que Carter se debruçou sobre o problema, mas o número de casos caiu para apenas 13 em 2022, de acordo com os totais preliminares do Centro Carter.

O facto de um antigo Presidente dos EUA ter decidido liderar os esforços para livrar o mundo de um parasita que nem sequer se encontra nos EUA é revelador do tipo de líder que ele é, afirma a sua equipa.

"Trata-se de uma ideia audaciosa e alucinante", afirmou Emily Staub, assessora de imprensa dos programas de saúde do Centro Carter. "Não estou a falar apenas dele. Estou a falar de um grupo de pessoas do Centro Carter que decidiram erradicar uma doença que não tem vacina, nem imunidade, nem medicação. Tem milhares de anos de idade e tem uma incubação de um ano. As probabilidades estão totalmente contra nós. E as pessoas que sofrem desta doença falam milhares de línguas diferentes, e algumas nunca tiveram interação com estranhos.

"O Presidente Carter atirou-se de cabeça".

Adam Weiss, diretor do Programa de Erradicação do Verme da Guiné do Centro, disse que na década de 1980, antes de começar a trabalhar no Centro, foi-lhe dito que a equipa do Centro Carter estava a analisar onde poderia ajudar a erradicar a doença.

Nessa altura, o secretário-geral adjunto das Nações Unidas era o antigo czar das drogas de Carter, o Dr. Peter Bourne. Ele visitou o Centro Carter para falar sobre doenças que vinham da água potável contaminada, incluindo o verme da Guiné. Ninguém mais queria assumir o problema. Muitos consideravam-no demasiado assustador.

O Centro Carter - cujo lema é "promover a paz, combater a doença e construir a esperança" - decidiu que podia enfrentar o desafio do verme da Guiné sem duplicar os esforços dos outros.

"Era algo que mais ninguém estava a fazer, e ele apercebeu-se da magnitude do problema e sabia que tinha de agir", disse Weiss. "Não se pode virar as costas quando se vê o problema."

Nas suas viagens à Nigéria e ao Gana, Carter viu os efeitos da doença em primeira mão. Numa aldeia que visitou, quase toda a gente tinha o verme da Guiné.

"Penso que, tal como muitos de nós, quando somos confrontados com um problema e nos sentimos esmagados pela sua magnitude, ele foi-se embora sabendo que não tinha outra alternativa senão fazer alguma coisa", disse Weiss.

'Aflição com pequenos dragões'

A doença do verme da Guiné também é conhecida como dracunculíase, que em latim significa "aflição com pequenos dragões". É causada por um parasita chamado Dracunculus medinensis, que infecta seres humanos e animais quando estes bebem água não filtrada contaminada com pulgas de água microscópicas.

Quando as pulgas de água morrem dentro do ser humano ou do animal, libertam larvas de vermes que se enterram através do estômago e da parede intestinal, vivendo e acasalando dentro do tecido conjuntivo do abdómen.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, uma fêmea grávida pode crescer até 1 metro de comprimento e ter a largura de um fio de esparguete cozido.

Cerca de um ano após a infeção inicial, quando chega a altura de a fêmea dar à luz, desloca-se para um local mesmo por baixo da pele, normalmente nas pernas ou nos pés. Forma-se uma bolha que rebenta e o verme emerge lentamente, causando grande dor.

Os profissionais de saúde dizem que muitas pessoas tentam aliviar a dor mergulhando a bolha em água, mas quando o verme entra em contacto com a água, liberta milhões de larvas para recomeçar o ciclo. Em vez disso, eles tiveram que oferecer educação sobre como os parasitas se espalham e garantir que as pessoas saibam que devem manter a água potável limpa.

O parasita tem sido um problema para os humanos pelo menos desde o antigo Egipto. Nos anos 1700, arqueólogos de Manchester encontraram um verme calcificado numa múmia adolescente cujos pés e pernas tinham sido amputados, talvez devido à infeção. Alguns estudiosos acreditam que quando os antigos israelitas descreviam que eram perseguidos por "serpentes ardentes" enviadas pelo Senhor em Números 21:6, estavam na realidade a descrever o verme da Guiné.

Para além do aparecimento doloroso do verme, o verme da Guiné pode causar febre e inchaço. Uma pessoa pode também desenvolver uma infeção secundária como a sépsis ou infecções que podem deformar ou bloquear as articulações. Por vezes, a incapacidade pode ser permanente, de acordo com o CDC.

Não existe um tratamento específico para o verme da Guiné. As pessoas continuam a utilizar a mesma técnica que existe há milhares de anos: enrolar o verme à volta de um pequeno pau ou de um pedaço de gaze à medida que emerge. O verme pode sair em poucos dias, mas muitas vezes demora semanas a sair completamente, e a pessoa que o retira tem de ter cuidado para que não se parta e cause mais infecções.

A doença é perturbadora e representa um encargo financeiro significativo, uma vez que as pessoas não podem trabalhar enquanto o verme emerge. E como não há imunidade contra o parasita, as pessoas podem apanhá-lo mais do que uma vez.

Um líder ativo

Desde os anos 80, Carter tem trabalhado com parceiros públicos e privados para ajudar a erradicar a doença. Ele colaborou com líderes locais, presidentes, ministérios da saúde e organizações internacionais sem fins lucrativos, como a Fundação Bill e Melinda Gates, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e agências de saúde como a OMS e o CDC.

Para além de angariar fundos e sensibilizar o público, o Centro Carter criou um sistema de vigilância nas aldeias, informou o público sobre a forma como o parasita se propaga, distribuiu larvicidas, ajudou a apoiar a criação de novos poços limpos e distribuiu filtros de água em tecido.

Os filtros surgiram de um almoço que Carter teve em 1989 com o herdeiro da Seagram's, Edgar Bronfman. Carter usou um guardanapo para explicar como tornar a água mais segura. Bronfman, que detinha uma grande parte da empresa química DuPont, pediu aos cientistas que concebessem um material que pudesse filtrar a água.

Carter nunca foi uma figura de proa remota no programa do verme da Guiné, disse Weiss. Ele estava envolvido desde o início e até aos seus 90 anos. Era capaz de orientar reuniões de oito horas, durante três dias seguidos, com as partes interessadas locais e ainda ter energia para assumir a tarefa seguinte.

"Tenho 41 anos e estava cansado", disse Weiss. "Mas depois ele não parava. Ia ao programa do Jon Stewart, pegava num filtro de cachimbo, levantava-o e falava do verme da Guiné, depois ia falar com a Câmara dos Lordes do Reino Unido e pedia-lhes ajuda, e explicava que "se conseguirmos fazer isto, se trabalharmos em conjunto e juntarmos os nossos recursos técnicos e financeiros, podemos conseguir grandes coisas". É preciso uma pessoa especial para o fazer".

As viagens de Carter às zonas afectadas também ajudaram. Por exemplo, depois da sua visita para falar sobre a doença com o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, o programa do centro trabalhou com os habitantes locais na procura de casos. Formaram comités para coordenar esforços, perfuraram novos poços e distribuíram larvicida e os filtros DuPont. Também trabalharam com idosos locais que guardavam as lagoas locais para se certificarem de que ninguém contaminava a água e iam buscar água para os que estavam doentes.

"Esses guardas de lagoas ou barragens são óptimos, e podem depois educar as pessoas quando elas vêm cá e explicar-lhes porque não devem entrar na água, e também distribuir filtros", disse Weiss.

Cater chegou mesmo a negociar um "cessar-fogo do verme da Guiné" de quatro meses para a guerra civil do Sudão em 1995, dando aos profissionais de saúde a oportunidade de aceder a cerca de 2.000 aldeias com casos. Os trabalhadores distribuíram centenas de milhares de filtros de pano e milhões de filtros de palha, suficientes para cada pessoa no Sudão. E funcionou. Na altura da sua independência, em 2011, o Sudão do Sul tinha zero casos humanos registados e apenas um caso animal. Em 2022, havia apenas uma mão-cheia de casos.

Milhões de casos evitados

"As doenças tropicais negligenciadas são chamadas de doenças tropicais negligenciadas por uma razão", disse a Dra. Kimberly Paul, professora associada de genética e bioquímica da Universidade Clemson, cuja pesquisa se concentra em outra doença tropical: a tripanossomíase, ou doença do sono africana. "As doenças tropicais negligenciadas são devastadoras nos países em que são endémicas, mas o mundo exterior desconhece-as em grande medida. E não existe um mercado económico para o desenvolvimento de medicamentos ou vacinas.

"Livrarmo-nos completamente de uma doença é um desafio enorme", acrescentou. Estou impressionada com o facto de terem começado a tentar, em vez de se limitarem a dizer "oh, não, não há maneira de o fazer". "

Será difícil encontrar os últimos casos de vermes da Guiné, disse Paul, o que exigirá "muito trabalho de detetive". Se uma aldeia não tiver tido um caso durante anos, os residentes podem sentir-se tentados a voltar à velha maneira de fazer as coisas. "Tenho a sensação de que estaremos perto da erradicação durante algum tempo", disse ela, mas tem esperança.

"Toda a gente merece uma vida com dignidade", disse Paul. "Aprendi como estas doenças infecciosas são corrosivas em termos de reforçar este ciclo de pobreza e de manter estes países em baixo. Estes esforços são importantes".

Os esforços de Carter ajudaram a eliminar a doença em 17 países, diz o Centro Carter, e evitaram pelo menos 80 milhões de casos entre as "pessoas mais pobres e negligenciadas do mundo".

A OMS já certificou 200 países, áreas e territórios como livres da doença do verme da Guiné. Para ser certificado, o país deve registar zero casos de transmissão e manter a vigilância da doença durante pelo menos três anos consecutivos. O Sudão encontra-se na fase de pré-certificação, restando apenas seis países que ainda não foram certificados como livres da doença.

A campanha teve efeitos em cadeia nos esforços para combater várias doenças, disse Mark Suzman, diretor executivo da Fundação Bill & Melinda Gates.

"O Presidente Carter nunca deixou de mudar vidas para melhor", escreveu Suzman numa mensagem de correio eletrónico enviada à CNN. "A sua compaixão e espírito heroico inspiraram os líderes e funcionários da Fundação Gates ao longo dos anos. Temos orgulho de ter feito parceria com ele e com o Centro Carter para reduzir e eliminar o fardo das doenças tropicais negligenciadas para melhorar a saúde e a vida das pessoas que vivem na maior pobreza."

Membros da equipa como Weiss viram como os esforços de Carter para trabalhar com líderes locais em África para erradicar o verme da Guiné ajudaram a criar estruturas governamentais duradouras em locais como o Sudão do Sul.

A campanha tem sido para erradicar a doença, disse Weiss, mas o trabalho de Carter deixa um legado mais amplo.

"É simplesmente espantoso que o Presidente Carter, com o seu poder de convocação e com todas as pessoas espectaculares que reuniu ao longo dos anos, tenha conseguido, em conjunto, direitos humanos, segurança e oportunidades de liderança", afirmou Weiss. "Quando ele se senta à mesa, as pessoas compreendem que têm de assumir a propriedade e a responsabilidade e trabalhar em conjunto, o que gera responsabilização e, em conjunto, as pessoas ficam motivadas para melhorar a situação."

