A qualificação para a pensão: o emprego no estrangeiro também contribui

Se você estiver considerando trabalhar no exterior por um período específico, isso é comum entre trabalhadores. Contrariamente à crença popular, seus benefícios legais de aposentadoria não são afetados; eles até podem melhorar. Veja como proceder:

Se você passou algum tempo trabalhando no exterior, é importante informar seu provedor de seguro de aposentadoria. Isso pode potencialmente aumentar seus futuros pedidos de benefícios de aposentadoria. A Seguridade Social Alemã (DRV) destaca esse ponto.

Para ser elegível para uma pensão de aposentadoria da seguridade social estatutária na Alemanha, você deve comprovar um período mínimo de seguro. Para indivíduos segurados por longo prazo na Alemanha, esse período é de 35 anos. Isso não se limita aos anos passados na Alemanha, mas também inclui aqueles passados no exterior.

A duração desses períodos é calculada com base na lei da comunidade europeia entre os estados membros da UE, Liechtenstein, Islândia, Noruega e Suíça. A Alemanha também tem acordos de segurança social com vários outros países, como Tunísia, Turquia, EUA e Austrália. Portanto, os anos que você trabalhou nesses países também contribuem para seu pedido de benefício de aposentadoria.

Benefícios de aposentadoria podem ser recebidos de vários países

Em geral, cada país distribui a pensão com base nos requisitos atendidos e nos anos contribuídos lá. Assim, é possível receber pagamentos de benefícios de aposentadoria de vários países ao mesmo tempo. Se você atender aos requisitos na Alemanha e no exterior, poderá receber benefícios de aposentadoria de vários países. Se você não atender ao período mínimo de seguro, mesmo com os períodos combinados, e assim não receber um benefício de aposentadoria, geralmente é possível reaver as contribuições pagas.

Para obter mais detalhes, consulte os livretos gratuitos "Vivendo e Trabalhando na Europa" e "Trabalho e Pensão na Alemanha e em Países Não Contratuais". Eles estão disponíveis para download no site www.deutsche-rentenversicherung.de. A DRV também oferece consultas por telefone gratuitas no número 0800-10004800.

