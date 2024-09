A próxima turma de 2028 fornece uma visão inicial da diversidade da faculdade após a terminação da ação afirmativa.

Como líder do Movimento de Estudantes Negros na universidade estadual mais prestigiada, Greene afirmou que a Convenção de Estudantes Negros deste ano, um evento que conecta estudantes do primeiro ano a recursos do campus e os recebe, teve menos participantes e menos estudantes negros presentes em comparação com os anos anteriores.

"Definitivamente observamos uma queda significativa não apenas na presença, mas também no número de estudantes negros no campus", reconheceu Greene. "Nós nos reconhecemos, nos comunicamos, e simplesmente há menos deles."

Na semana passada, a UNC Chapel Hill publicou uma análise dos calouros e transferidos, revelando que a porcentagem de estudantes negros admitidos na universidade caiu de 10,5% para 7,8% - uma redução de aproximadamente 25%.

Da mesma forma, a Universidade de Harvard experimentou uma queda na matrícula de estudantes negros, de acordo com os dados divulgados nesta semana, mostrando uma queda de 22% em relação ao ano anterior. Tanto a UNC quanto a Universidade de Harvard foram envolvidas como réus na decisão da Suprema Corte que pôs fim à tradição de considerar raça e etnia nas admissões universitárias.

Greene expressou sua decepção, dizendo: "Escolhi essa escola por sua notável diversidade e os resultados positivos que produz. É desanimador testemunhar isso se tornando menos significativo."

À medida que as equipes de admissão de todo o país divulgam seus dados demográficos mais recentes para a classe de 2028, especialistas alertam sobre os efeitos a longo prazo da falta de diversidade no campus.

Flutuações na diversidade das universidades nos EUA

O fim da ação afirmativa teve impactos variados nas admissões às universidades de elite altamente competitivas nos EUA.

Na Universidade de Yale, a porcentagem de estudantes negros admitidos neste ano permaneceu estável em 14%, em comparação com o outono passado, mas o número de estudantes asiáticos diminuiu em 20%.

Na UNC, a queda no número de estudantes negros admitidos foi acompanhada por um pequeno aumento na proporção de estudantes asiáticos e insulares do Pacífico.

No entanto, no MIT, o número de estudantes negros admitidos para a classe de 2028 caiu de 15% no outono passado para apenas 5% neste ano, enquanto o número de estudantes latinos caiu em 31%.

Em uma entrevista com o veículo de notícias da universidade no mês passado, Stu Schmill, decano de admissões do MIT, atribuiu a mudança demográfica à decisão da Suprema Corte.

A classe de 2027 foi a mais diversa da história do MIT, observou Schmill, e a universidade usou a raça como um fator para identificar estudantes talentosos que haviam saído de ambientes educacionais K-12 desfavorecidos.

Mas após a decisão, Schmill admitiu: "Estou convencido de que deixamos de lado numerosos candidatos bem qualificados e compatíveis de backgrounds subrepresentados que, no passado, teríamos aceito - e que teriam prosperado."

Adicionando à complexidade, muitas universidades relataram que, desde o fim da ação afirmativa, os estudantes têm a opção de se identificar com sua raça nas inscrições, e alguns optaram por não fazê-lo, distorcendo os dados demográficos disponíveis.

A queda substancial no número de estudantes negros admitidos na UNC Chapel Hill acendeu uma resposta rápida dos estudantes e alumni. Em uma conferência de imprensa após o lançamento dos dados, Rachelle Feldman, vice-provedora de admissões da universidade, alertou contra a retirada de conclusões infundadas, explicando: "Na UNC Chapel Hill, aderimos à lei rigorosamente em nosso processo de admissão e cumprimos nosso dever de servir ao estado, alcançando estudantes e candidatos em todos os 100 condados, assegurando que qualquer um com mérito, independentemente do background, se sinta bem-vindo e apoiado, capaz de florescer."

Da mesma forma, William R. Fitzsimmons, decano de admissões e auxílio financeiro da Universidade de Harvard, tranquilizou o campus e o público em geral de que as universidades Ivy League permanecem comprometidas em fomentar um corpo estudantil diversificado.

"Nossa comunidade tira força dos estudantes com backgrounds, experiências e pontos de vista diversos", afirmou Fitzsimmons. "E nossa comunidade prospera quando aqueles com perspectivas variadas colaboram - dentro e além da sala de aula - para resolver desafios comuns ao vê-los das perspectivas uns dos outros."

No entanto, Ed Blum, o ativista jurídico cujo processo contra Harvard e UNC efetivamente pôs fim às práticas de ação afirmativa, questionou se a decisão da Suprema Corte teve um impacto inequívoco nos estudantes universitários. Blum disse à CNN que acredita que a decisão da Suprema Corte "beneficiou grandemente todos os estudantes universitários".

"Meu trabalho é mais simples quando convenço meus compatriotas americanos de que a raça de um estudante não deve ser usada como um fator nas admissões universitárias", afirmou Blum. "Em várias pesquisas, incluindo a Gallup, a Pew Research, o New York Times e outras, majorias significativas de americanos de todas as raças não acreditam que a raça de um estudante deva ser considerada no processo de admissão universitária."

Proibições de ação afirmativa - consequências duradouras

Os dados históricos mostram que a interrupção da ação afirmativa pode resultar em consequências financeiras a longo prazo para os estudantes de cor. O backlash contra as políticas de ação afirmativa atingiu seu auge nas décadas de 1990, levando vários estados, incluindo Texas, Washington, Flórida e Califórnia, a aprovar proibições de políticas de admissão baseadas na raça.

O economista Zachary Bleemer da Universidade de Princeton, que se especializa no impacto das proibições de ação afirmativa, explicou que as proibições introduzidas na década de 1990 - assim como hoje - tiveram um efeito imediato na diversidade das universidades.

Quando a Califórnia pôs fim à ação afirmativa em 1998, Bleemer observou uma queda rápida de 40-50% na matrícula de estudantes negros e hispânicos nas universidades mais prestigiadas do estado, Berkeley e UCLA.

O estudo de Bleemer revelou que, após a proibição, cerca de 1.000 estudantes a menos de grupos minoritários se inscreviam anualmente nas instituições da Universidade da Califórnia. Isso teve implicações significativas nas perspectivas econômicas dos estudantes negros e hispânicos, já que foram negados a entrada nas instituições educacionais de elite da Califórnia.

Bleemer explicou que a matrícula de estudantes negros e hispânicos em universidades menos competitivas levou a uma queda na probabilidade de esses estudantes obterem um diploma universitário, um diploma em um campo STEM rentável ou um diploma de pós-graduação em aproximadamente 5-6%. Isso resultou em uma queda substancial em seus ganhos salariais no mercado de trabalho.

Apesar da implementação de proibições de ação afirmativa, Bleemer observou que as instituições educacionais encontraram diversas estratégias para manter a diversidade. Por exemplo, em estados como Texas e Flórida, universidades de elite oferecem admissão automática a estudantes que se formam nos 10% e 20% do topo de suas respectivas turmas. Enquanto isso, escolas na Califórnia adotam uma abordagem holística para admissões, que considera as qualificações gerais do candidato em vez de se concentrar apenas nas pontuações dos testes. Embora essas estratégias aumentem a matrícula de estudantes negros e hispânicos, são menos eficazes do que as políticas de ação afirmativa conscientes da raça.

Bleemer observou que o fim da ação afirmativa apresentou às universidades americanas uma oportunidade de revisar suas políticas de admissão de acordo com seus valores fundamentais. Ele acreditava que as universidades haviam começado a reconhecer o impacto da proibição e estavam repensando sua demografia estudantil desejada. Como resultado, eles implementaram políticas de admissão neutras em relação à raça que melhor se alinham com seus objetivos de admissão.

Em referência às mudanças na demografia estudantil na UNC, Greene expressou sua preocupação com a diminuição da influência de organizações estudantis coletivas como o Movimento Estudantil Negro. Ela temia que a universidade estivesse sendo dirigida por um seleto grupo de indivíduos em posições de poder e que isso pudesse ter um impacto negativo a longo prazo na universidade. No entanto, ela permaneceu comprometida com seus estudos na UNC, acreditando que isso era uma parte essencial de sua jornada.

"Precisamos trabalhar juntos como uma comunidade universitária para abordar essa questão e garantir que 'nós' - todos os estudantes, independentemente da raça - tenham oportunidades iguais para prosperar aqui na UNC", sugeriu Greene.

"A diminuição dos estudantes negros no campus é preocupante, e é crucial que 'nós', os administradores, corpo docente e estudantes, colaboremos para criar mudanças positivas", concordou Feldman.

Leia também: