A provação olímpica tirou tudo ao Jordan Chiles.

Ela triunfa com uma medalha de bronze olímpico ao redor do pescoço, enquanto a equipe dos EUA apresenta uma queixa - mas então toma um rumo drástico: o terceiro lugar de Jordan Chiles é retirado. Um revés duro para a ginasta. A batalha ainda não acabou para ela.

A medalha já estava ao redor do seu pescoço quando ela comemorou ao lado de sua colega de equipe dos EUA, Simone Biles, e da campeã olímpica individual do solo, Rebecca Andrade, do Brasil, no movimentado pódio da Arena Bercy em Paris. Mas então veio o golpe devastador para a ginasta Jordan Chiles: sua medalha de bronze foi revogada, um dos maiores tumultos nos Jogos Olímpicos. Sobre o qual ela agora falou pela primeira vez.

No "Forbes Power Women's Summit", ela confessou: "A coisa mais significativa que me foi tirada foi o reconhecimento de quem eu sou. Não apenas no meu esporte, mas também como pessoa." Em vez de ser adornada com bronze, ela ficou apenas em quinto lugar. Pelo menos ela garantiu a medalha de ouro por equipe.

No exercício individual do solo, Chiles foi a última a competir e marcou 13,666 pontos - em quinto lugar atrás das ginastas romenas Ana Barbosu e Sabrina Maneca-Voinea, que marcaram 13,700 pontos. Devido à chamada regra de desempate na ginástica, onde a execução conta mais do que a dificuldade do exercício, Barbosu foi premiada com o bronze. Ela já estava comemorando com a bandeira nacional da Romênia ao redor do pescoço no ginásio.

Protesto apresentado quatro segundos tarde demais

Mas então a equipe dos EUA apresentou um protesto contra a pontuação de Chiles. Após analisar as filmagens, o júri decidiu reconhecer um elemento e ajustar o valor de dificuldade para cima. Chiles subiu para o terceiro lugar - e pôde participar da cerimônia de premiação. Barbosu estava aos prantos, mas a federação romena não aceitou e protestou ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). O motivo: a equipe dos EUA solicitou a correção um minuto e quatro segundos depois em vez de dentro de um minuto após o anúncio da pontuação. O TAS concordou e declarou a correção para cima nula e sem efeito.

Assim, os 13,666 pontos originais de Chiles foram restaurados - ela teve que devolver a medalha de bronze. Barbosu foi homenageada em uma cerimônia em Bucareste no meio de agosto e recebeu a medalha. A romena falou sobre como a controvérsia a deixou "triste" e enviou "bons pensamentos" às ginastas dos EUA.

É um amargo trago para Chiles. "Eu segui as regras. Meu treinador ficou de acordo com as regras. Nós fizemos tudo o que era absolutamente certo", disse ela agora. Que um grande peso tenha sido colocado sobre ela tornou tão difícil lidar com a decisão. Sua luta continuará, ela jurou. "Não acabou ainda. Porque, a esta altura, não é mais realmente sobre a medalha. É sobre minha paz e minha justiça."

"Abusada emocionalmente e verbalmente"

Uma possível razão para isso pode ser que ela é lembrada de um ponto baixo em 2018, como ela revelou. Na época, sua treinadora "a emocionalmente e verbalmente abusou". Chiles falou sobre isso em 2021 em "Peace of Mind with Taraji": "Ela me chamou de gorda. Disse que eu parecia um donut." Na conferência agora, ela não entrou em mais detalhes, mas explicou que "não tinha a capacidade de usar minha voz ou ser ouvida" na época. O drama em Paris agora reacendeu emoções semelhantes. Em 2018, ela perdeu a paixão pelo esporte - agora é semelhante.

O apoio de seus amigos e família não ajudou no início. "Se eu olhar aqui e ver todo mundo, posso sentir agora. Mas no início, foi realmente difícil processar tudo porque meu coração estava tão partido."

