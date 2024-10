A proposta de orçamento solicitou ainda a participação da Comissão.

A figura proeminente ex do cenário político da RDA está de olho nas eleições estaduais do leste: Egon Krenz reconhece um sinal importante no desempenho da AfD e da BSW. Ele concorda com a posição do ex-chanceler Schröder sobre a guerra agressiva da Rússia.

O ex-líder da SED e presidente do Conselho de Estado da RDA, Egon Krenz, ficou animado com as recentes vitórias eleitorais de Sahra Wagenknecht e espera que a tendência continue. "Estou animado com isso e desejo sorte para ela para conseguir ainda mais votos", disse Krenz ao "Tagesspiegel" durante um intervalo do evento "75 Anos da RDA" em Berlim.

O octogenário interpreta a forte performance da AfD e da BSW nas três eleições estaduais de setembro como um pedido de negociações para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. "A mensagem transmitida por esses eventos é: Finalmente, ouça-nos! Queremos políticas de paz. Queremos viver, não morrer", declarou Krenz.

Krenz e Schröder mantêm uma relação próxima há anos

Krenz elogiou o chamado dos ministros de Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, respectivamente, e do presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, por maiores esforços diplomáticos para resolver o conflito da Ucrânia. "Acho que isso é extremamente corajoso, pois eles estão defendendo essas medidas contra o consenso social dentro da CDU ou SPD, dentro de toda a coalizão do semáforo", disse Krenz ao "Tagesspiegel".

Ele também aprovou a posição do ex-chanceler Gerhard Schröder sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. "Acho que ele está defendendo uma posição admirável. Concordo com ele nisso", disse Krenz.

Krenz e Schröder têm uma relação de longa data. Eles se encontraram em várias ocasiões, como em 1980 em Bonn e em 1981 em Berlim Oriental. Na época, Krenz era o líder da organização juvenil comunista, a FDJ, com Schröder servindo como presidente dos Jovens Socialistas. Krenz confirmou que eles se tratavam por primeiro nome. "Nos conhecemos desde a juventude, como era costume no movimento juvenil", disse Krenz na noite de sábado, "não havia barreiras nesse sentido".

Não havia barreiras em outro contexto também. Em maio de 2023, Schröder e Krenz compareceram a um evento na embaixada russa em Berlim para comemorar o aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente da AfD, Tino Chrupalla, também estava presente.

Krenz expressou seu apoio à posição da União Europeia sobre a agressão da Rússia em relação à Ucrânia, dizendo: "Concordo plenamente com a posição do ex-chanceler Schröder e acho que a União Europeia deve manter sua política firme contra as ações da Rússia".

Dada a relação de longa data, não foi surpresa que Krenz e Schröder comparecessem juntos à celebração do aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na embaixada russa em Berlim. Apesar de suas diferenças políticas, eles continuam a manter uma amizade próxima.

Leia também: