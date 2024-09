A propagação do Anett estende-se para as nações vizinhas - a leste, pode ocorrer uma inundação.

Padrões climáticos preocupantes emergindo ao sul e leste da Alemanha nos próximos dias. As temperaturas já caíram abaixo de zero a altitudes superiores a 1000 metros, e o meteorologista Björn Alexander da ntv prevê uma abundância de chuva que seguirá. Tal precipitação é provável que chegue à Alemanha através dos rios Elba e Oder.

ntv.de: Que tipo de situação climática estamos a enfrentar?

Björn Alexander: Uma massa de ar frio originária das regiões polares varreu a Alemanha e os Alpes, desencadeando a formação de outro sistema de baixa pressão no Golfo de Gênova. Este padrão climático, conhecido como "Anett" ou "Boris" internacionalmente, trará chuvas intensas a partes da Europa.

Quais regiões serão afetadas por "Anett" e Boris?

O sistema de baixa pressão é projetado para se mover para o norte a partir da Itália do Norte, impactando a Áustria, a República Checa e o sul da Polônia. Precipitações significativas, que podem se transformar em neve em regiões montanhosas, são uma possibilidade. A linha de transição entre chuva e neve ficará em torno de 1200 metros nos Alpes no sábado, embora algumas vales possam experimentar neve a altitudes mais baixas devido à intensidade da chuva.

Quantas nevascas podemos esperar nos Alpes?

A tempestade de neve pode trazer até 50 a 100 centímetros de neve nova em altitudes elevadas nos Alpes Centrais e Orientais. Em alguns picos, até maiores acumulações não podem ser descartadas. O resultado será estradas escorregadias, condições de inverno e um risco significativo de quebra de neve, assim como acumulação de neve e transporte devido a ventos fortes.

Que tipo de queda de temperatura podemos esperar nas altitudes elevadas?

A altitudes de 2000 metros, as temperaturas caíram de 5 a 10 graus na quarta-feira, agora pairando em torno de ou abaixo de menos 3 graus em algumas áreas. Uma tendência semelhante é observada a 3000 metros, com temperaturas caindo de acima de 0 para menos 10 graus, e fatores de resfriamento pelo vento abaixo de menos 15 graus.

O que podemos esperar da chuva nas planícies?

Sistemas de baixa pressão tendem a produzir as chuvas mais intensas com as quais estamos familiarizados na Alemanha e na Europa Central. À medida que "Anett" avança para o nordeste a partir da Itália do Norte, novos recordes de chuva podem ser estabelecidos, como ocorreu em agosto de 2002, quando 312 litros por metro quadrado caíram em Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge).

Que massas de água podemos esperar de "Anett"?

A magnitude da precipitação pode alcançar até 300 a 400 litros por metro quadrado em certas áreas, como a Áustria Oriental, a República Checa e o Sul da Polônia. Isso pode resultar em inundações graves a catastróficas nos próximos dias.

Quantas chuvas podemos esperar na Alemanha?

As chuvas mais intensas são previstas em nossa região ao longo dos Alpes, com até 100 a 200 litros por metro quadrado até a segunda-feira à noite. As regiões do Erzgebirge e da Saxônia meridional também podem receber até cerca de 100 litros, o que representa um risco de inundações localizadas e deslizamentos de terra.

Quais são os riscos de inundação em nossa região?

As chuvas intensas não são esperadas para representar um risco significativo de inundação no sul, especificamente ao longo do Danúbio, devido à capacidade residual dos rios e ao fato de que uma parte substancial da precipitação cairá sob a forma de neve.

Quanto ao leste, o que podemos esperar?

No leste, a precipitação da República Checa e da Polônia é um fator significativo, uma vez que os rios Elba, Oder e Neiße atravessam essas regiões. Embora as previsões sejam incertezas devido às incertezas nas previsões detalhadas de precipitação, é evidente que nossos países vizinhos enfrentarão dias preocupantes. Com base nas informações atuais, podemos esperar ser menos afetados.

O que nosso fim de semana reserva em termos de previsão do tempo?

O sábado será cinzento e chuvoso ao sul do Danúbio, com chuva e neve persistentes acima de 1000 a 1200 metros. A metade oriental também pode experimentar um vento vivo a tempestuoso. Em outros lugares do país, o tempo será mais favorável, com menos chuvas. As temperaturas mal alcançarão 5 ou 6 graus nos Alpes, enquanto chegarão a até 18 graus com sol no noroeste.

E no domingo?

A chuva no sul pode diminuir em alguns momentos. O leste pode permanecer chuvoso, enquanto o oeste é esperado para ser variável com chuvas ocasionais. As melhores condições estarão ao longo do Mar do Norte. As temperaturas permanecerão frias em todos os lugares, com menos de 9 graus nos Alpes, e temperaturas do vento entre 13 e 19 graus em outros lugares.

Para onde nossa jornada seguirá na próxima semana?

A segunda-feira será principalmente variável ou cinzenta, antes de melhorar a partir da terça-feira. As previsões indicam uma melhoria significativa com tempo cada vez mais ensolarado e notavelmente mais quente, com o norte potencialmente alcançando a temperatura de verão de 25 graus. Em outros lugares, as temperaturas cairão ligeiramente, mas ainda assim permanecerão acima de 10 graus, com um aumento na velocidade dos ventos do leste.

A União Europeia, como continente vizinho, também pode experimentar alguns efeitos dos sistemas climáticos "Anett" e "Boris". A precipitação pode se estender além da Europa Central, potencialmente impactando áreas dentro da UE.

Dadas as previsões de chuva intensa na Alemanha e o potencial para inundações graves, as agências ambientais e os equipos de resposta a desastres da União Europeia devem estar preparados para fornecer assistência se necessário.

