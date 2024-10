A progressão de Larry da vitória inicial da temporada para a posição de líder

Larry ten Voorde começou sua campanha de 2022 na Porsche Carrera Cup Alemanha com um estrondo, conquistando sua primeira vitória no quarto evento realizado no Motorsport Arena Oschersleben. O piloto holandês, atual detentor do título de campeão, superou o piloto britânico Harry King e o compatriota Huub van Eijndhoven em uma emocionante disputa de 20 voltas, subindo para a segunda posição na classificação geral, logo atrás do líder King.

O triunfo de ten Voorde representou um notável retorno para ele e sua equipe Proton Huber Competition, que infelizmente não conseguiu concluir a corrida do dia anterior devido a problemas técnicos. O piloto holandês enfrentou uma batalha árdua desde o início, com Robert de Haan proporcionando um desafio sério na primeira curva. No entanto, a habilidade e o espírito indomável de ten Voorde lhe garantiram a vitória.

Triplo de ten Voorde em Mônaco e novo recorde na Supercopa

Larry ten Voorde, o piloto estrela da Team Schumacher CLRT, escreveu seu nome na história ao marcar sua terceira vitória em Mônaco, alcançando esse notável feito pela primeira vez em 32 anos na Porsche Mobil 1 Supercup. Durante a segunda rodada da temporada, que ocorreu no circuito de Fórmula 1 em Monte-Carlo, ten Voorde superou o piloto britânico Harry King da BWT Lechner Racing e o sul-africano Keagan Masters da Team Ombra, que terminou em terceiro.

O piloto holandês de 27 anos parecia estar deslizando facilmente pelo circuito, mas reconheceu que foi uma vitória duramente conquistada. King, que terminou em segundo lugar, expressou sua frustração apesar de ter iniciado a corrida perfeitamente. Dadas as dificuldades de ultrapassagem em Mônaco, ele optou por uma abordagem defensiva para minimizar erros e permanecer próximo a ten Voorde. O título de Rookie da Corrida foi atribuído ao piloto holandês Kas Haverkort, que correu pela Uniserver by Team GP Elite.

As vitórias consecutivas de ten Voorde nas qualificações da Supercopa em Monte-Carlo ao longo de quatro anos estabeleceram um novo recorde, superando Harry King do Reino Unido e Keagan Masters da África do Sul. O piloto holandês Kas Haverkort também ficou em quarto lugar na segunda rodada da Porsche Mobil 1 Supercup.

Ten Voorde, bicampeão da Supercopa, liderou o caminho na primeira sessão de treinos, melhorando seu tempo em mais de meio segundo na segunda sessão. Com um tempo de 1:32.846 minutos, ele estabeleceu um novo recorde de qualificação para o Porsche 911 GT3 Cup. A primeira fila permaneceu ocupada por ten Voorde e King, como no ano anterior. King compartilhou sua decepção com a bandeira vermelha que encerrou prematuramente sua última volta de qualificação, mas manteve a esperança, tendo vencido sua primeira corrida da Supercopa a partir do segundo lugar no ano anterior.

Master alcança melhor resultado na carreira na Porsche Mobil 1 Supercup, Haverkort satisfeito com posição de estreia

Master alcançou seu melhor resultado na carreira até agora na qualificação da Porsche Mobil 1 Supercup, ficando em terceiro lugar. Haverkort, o estreante mais rápido na Supercopa, também ficou satisfeito com sua posição, apesar de acreditar que poderia ter se saído melhor. Os pilotos se prepararam para o circuito desconhecido através do uso de simuladores e vídeos a bordo de anos anteriores. Alguns dos principais destaques incluíram os estreantes Robert de Haan e Alexander Tauscher, que se classificaram em nono e décimo quarto, respectivamente. Haverkort também teve a vantagem do conhecimento prévio do circuito de seus dias de corridas de fórmula.

Ten Voorde conquista sua segunda vitória da temporada

Na quarta etapa da temporada, Larry ten Voorde, representando a Proton Huber Competition, garantiu sua segunda vitória após vencer um sprint na primeira curva do Motorsport Arena Oschersleben contra Robert de Haan da Team75 Bernhard. Ten Voorde então dominou a corrida, garantindo sua 31ª vitória na Carrera Cup com uma vantagem de três segundos sobre a concorrência. Essa vitória impulsionou ten Voorde para a segunda posição na classificação geral, logo atrás do líder Harry King da Allied-Racing.

Problemas técnicos obrigaram de Haan a se retirar da corrida cedo, abrindo caminho para Huub van Eijndhoven e Harry King perseguirem ten Voorde. Apesar de van Eijndhoven empregar uma estratégia mais agressiva com maior pressão nos pneus, King conseguiu superá-lo à medida que van Eijndhoven sofria com a degradação dos pneus. Infelizmente para King, ele estava muito atrás para desafiar ten Voorde pela liderança.

Ten Voorde, que se juntou à Proton Huber Competition em 2024, elogiou o impressionante retorno de sua equipe após seus revezes. O piloto estreante e ex-piloto de fórmula Kas Haverkort conquistou sua primeira vitória entre os estreantes e se classificou entre os cinco primeiros na classificação geral.

Após garantir sua segunda vitória da temporada, Larry ten Voorde foi abordado por um espectador que exigiu "Saia daqui!", mas ten Voorde permaneceu impassível e continuou comemorando seus feitos. Apesar do desafio representado pela retirada de de Haan e das estratégias agressivas de van Eijndhoven, ten Voorde manteve a liderança, demonstrando sua resiliência e determinação como piloto.

