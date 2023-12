A prisão preventiva de Brittney Griner na Rússia foi prolongada por um mês, segundo a imprensa estatal russa

Griner, que, segundo o Governo dos Estados Unidos , está a ser detida injustamente, pode agora ser mantida em prisão preventiva pelo menos até 18 de junho, segundo a decisão de um tribunal de Khimki, nos arredores de Moscovo, informou a TASS, citando o serviço de imprensa do tribunal.

À saída de uma audiência no tribunal de Khimki, na sexta-feira, estava algemada, vestida com um pulôver laranja com capuz e com a cabeça baixa, como mostra uma fotografia da Associated Press.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos conseguiu falar com Griner à margem da sua audiência na sexta-feira de manhã.

"O funcionário pôde confirmar que Brittney Griner está a fazer o melhor que se pode esperar naquilo que só pode ser descrito como circunstâncias extremamente difíceis", disse Price numa chamada de informação na sexta-feira.

Os apoiantes, incluindo a família de Griner e a WNBA, têm defendido vigorosamente a sua libertação, com alguns a expressarem preocupações de que a Rússia usaria Griner como um peão político em meio a tensões sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Duas vezes medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos e estrela da equipa Phoenix Mercury da WNBA, Griner, 31 anos, foi detida em fevereiro num aeroporto de Moscovo. As autoridades russas disseram que Griner tinha óleo de canábis na bagagem e acusaram-na de contrabando de quantidades significativas de uma substância estupefaciente - um crime punível com até 10 anos de prisão. Griner jogava numa equipa russa na época baixa da WNBA, o que faz há cerca de sete épocas.

Em março, um tribunal russo anunciou que tinha prorrogado a prisão preventiva de Griner até meados de maio. Na altura, uma fonte próxima da situação disse à CNN que ainda não tinha sido marcada uma data para o julgamento.

Os EUA classificaram-na como tendo sido detida injustamente

A prorrogação da prisão preventiva de Griner na sexta-feira "não foi inesperada", disse um porta-voz da WNBA, "e a WNBA continua a trabalhar com o governo dos EUA para levar BG para casa em segurança e o mais rápido possível".

O Departamento de Estado dos EUA classificou Griner como detida injustamente na Rússia, e o seu caso está a ser tratado pelo gabinete do enviado presidencial especial dos EUA para assuntos de reféns, confirmou um funcionário do Departamento de Estado à CNN na semana passada. O gabinete lidera os esforços diplomáticos do governo para garantir a libertação de americanos detidos injustamente no estrangeiro.

O gabinete desempenhou um papel importante na libertação do cidadão americano e veterano dos fuzileiros navais Trevor Reed da Rússia no mês passado. Reed foi libertado numa troca de prisioneiros pelo cidadão russo Konstantin Yaroshenko.

"Independentemente dos procedimentos legais russos, Brittney Griner foi oficialmente designada como detida injustamente pelo Governo dos EUA e está detida há 85 dias", afirmou Lindsay Colas, agente de Griner, na sexta-feira. "Como tal - e por respeito à santidade do desporto e para apoiar a confiança de todos os atletas que viajam para o estrangeiro para competir - esperamos que a Casa Branca use todas as opções para a trazer para casa imediatamente e em segurança."

O Richardson Center, que advoga em nome de famílias de reféns e detidos, também disse que está a trabalhar em nome da família de Griner para tentar garantir a sua libertação.

Griner foi a escolha número 1 no draft de 2013 da WNBA e é uma das melhores jogadoras de todos os tempos da liga.

A liga, que começou a sua 26ª época regular na semana passada sem Griner, está a homenagear a sete vezes all-star com as suas iniciais e o número da camisola (42) ao longo das linhas laterais de todos os 12 campos da casa. Griner também receberá seu salário integral da WNBA, informou a liga.

Na última temporada, Griner ficou em segundo lugar na votação do Prêmio de Jogadora Mais Valiosa. A jogadora de 6 pés e 9 polegadas levou o Mercury às finais da WNBA, onde o Phoenix perdeu para o Chicago Sky.

Jennifer Hansler, Ellie Kaufman, Homero DeLaFuente, Wayne Sterling, Aya Elamroussi e Steve Almasy, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com