"A Princesa" não consegue salvar-se de um filme violento e definitivamente não-Disney

O realizador Le-Van Kiet traz muita ação e um certo estilo visual a este conceito ligeiramente claustrofóbico, que se desenrola quase inteiramente dentro dos limites desse castelo, enquanto a princesa luta para ultrapassar uma série de obstáculos e inimigos que são muito, muito maiores do que ela.

Como é que ela consegue fazer isso é explicado através de flashbacks, mas o filme não se preocupa demasiado com o enredo ou com os pormenores, para além do facto de o pretendente psicopata que a princesa abandonou (interpretado por Dominic Cooper) e a sua principal capanga (Olga Kurylenko, de "Quantum of Solace") serem totalmente impiedosos e estarem dispostos a matar qualquer pessoa que interfira nos seus planos, incluindo a família da princesa.

O filme tem um certo sentido de humor, mas é sobretudo expresso de forma caricatural, como o guarda obeso que passa uma quantidade excessiva de tempo a subir as escadas da torre, ou um pontapé rápido na virilha que se revela surpreendentemente ineficaz.

O filme representa um esforço pouco ortodoxo para King, certamente comparado com o seu último trabalho proeminente para a Hulu na série limitada "The Act". O único outro papel significativo pertence a Veronica Ngo ("The Old Guard") como sua tutora nas artes da luta - lições conduzidas sem o conhecimento de King - o que apenas modestamente reforça as sensibilidades feministas da história.

Embora o filme passe a correr durante os seus 90 minutos, é difícil discernir exatamente a quem se destina, uma vez que a ação - por mais terrível que seja ocasionalmente - parece relativamente pequena em escala, sendo demasiado hardcore para ser interpretada para além dessa base de público. Nesse sentido, tem o aspeto de mais um lançamento da Fox que a empresa-mãe Disney (compreensivelmente, neste caso) não soube muito bem como gerir em termos de marketing.

Não é que o mundo não precise de uma princesa que dê um pontapé no rabo neste momento, mas teria ajudado entregar uma armada com um pouco mais de substância do que isto.

"The Princess" estreia a 1 de julho no Hulu, nos EUA, e como Star Original no Disney+, a nível internacional.

Fonte: edition.cnn.com