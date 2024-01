A princesa herdeira da Dinamarca, Mary, será a primeira rainha nascida na Austrália

A última etapa do percurso de Maria da Tasmânia até ao trono dinamarquês foi desbravada na véspera de Ano Novo com a abdicação surpresa da rainha Margarida II, que anunciou a sua saída do poder a 14 de janeiro.

Trata-se de um ato extremamente raro na Dinamarca, onde um monarca não abdica desde 1146, quando o rei Eric III renunciou à coroa para se juntar a um mosteiro, segundo a Casa Real.

O filho mais velho de Margrethe, o príncipe herdeiro Frederik, tornar-se-á rei, enquanto a sua mulher, a princesa herdeira Mary, será a primeira australiana a tornar-se rainha, um acontecimento que encantou os seus apoiantes no seu país.

Para muitos dos admiradores australianos de Mary, trata-se de um final adequado para um romance que começou num bar barulhento de Sydney por altura dos Jogos Olímpicos de 2000.

Segundo a história, os dois cruzaram olhares no Slip Inn, considerado um lugar improvável para encontrar um membro da realeza dinamarquesa, muito menos as origens de um casal que mais tarde se tornaria o futuro Rei e Rainha da Dinamarca.

Milhões de pessoas assistiram ao casamento do casal em 2004. Duas décadas depois, espera-se que a sua ascensão ao trono cative audiências em todo o mundo - de Copenhaga à capital da Tasmânia, Hobart, onde Mary nasceu.

O primeiro-ministro da Tasmânia, Jeremy Rockliff, disse numa declaração na segunda-feira que o estado "não podia estar mais orgulhoso da Princesa Maria".

"Com a humildade, a graça e a bondade que demonstrou, estou certo de que a Princesa Maria será abraçada como Rainha ao lado do seu marido, o Rei Frederik, quando for proclamada no final deste mês", disse Rockliff.

"Estou ansioso para ver a próxima geração, e a própria rainha nascida na Tasmânia, liderar o futuro da Dinamarca".

Uma abdicação real

Na sua maior parte, o discurso de Ano Novo da Rainha Margrethe cobriu o território familiar de um monarca que resume os altos e baixos do ano que acabou de passar.

Falou da tragédia da guerra, das vidas inocentes perdidas em Gaza, da propagação do antissemitismo e da importância do apoio da Dinamarca à Ucrânia. Falou das alterações climáticas, dos desafios da inteligência artificial e do orgulho que tem no seu neto, o Príncipe Christian, que acaba de fazer 18 anos.

Em seguida, a monarca falou da sua própria vida e do facto de uma recente cirurgia às costas, bem sucedida, a ter levado a pensar no futuro. Mais especificamente, disse que considerou "se agora seria o momento apropriado para passar a responsabilidade para a próxima geração" e concluiu que "agora é o momento certo".

"No dia 14 de janeiro de 2024 - 52 anos depois de ter sucedido ao meu querido pai - vou deixar o cargo de Rainha da Dinamarca. Entregarei o trono ao meu filho, o príncipe herdeiro Frederik", declarou Margrethe.

O anúncio interrompeu temporariamente as celebrações do Ano Novo na Dinamarca, enquanto os correspondentes reais se apressavam a preencher as lacunas.

"Ninguém sabia", disse Kristian Ring-Hansen Holt ao pequeno-almoço da televisão ABC na Austrália.

Juliet Rieden, editora-geral do The Australian Women's Weekly, disse que a maioria dos dinamarqueses esperava que Margrethe ficasse no cargo para o resto da vida, tal como a Rainha Isabel II da Grã-Bretanha, que governou até à sua morte em setembro de 2022.

Mas, em retrospetiva, algumas decisões sugeriram que a Rainha Margrethe estava a preparar-se para se afastar, disse Reiden à CNN. Por exemplo, a sua decisão de reduzir o número de membros da família real e retirar os títulos reais aos filhos do seu filho mais novo, o Príncipe Joachim, e da sua mulher, a Princesa Marie, que não ficaram satisfeitos com a mudança e se mudaram recentemente para os EUA.

"Penso que ela o fez para que o seu filho, o Príncipe Herdeiro Frederik, não tivesse de o fazer nas fases iniciais da sua monarquia, para que ela pudesse tirar tudo do caminho e depois ele pudesse começar do zero", disse Rieden.

Também reflecte o raciocínio de um monarca pragmático que queria apresentar a família real como oferecendo uma boa relação custo-benefício, liderada por dois dos seus membros mais populares, disse Rieden.

"A família real tem 82% de popularidade na Dinamarca - este é o tipo de números com que os políticos sonham", disse Rieden.

De acordo com a Constituição da Dinamarca, a realeza tem um papel limitado, cabendo o poder ao Parlamento. Os monarcas desempenham um importante papel de embaixadores e aprovam a nova legislação.

Uma realeza popular

Mary nasceu em 1972, filha de um professor de matemática escocês e de uma assistente executiva britânica. De acordo com a sua biografia oficial, começou a sua educação em Houston, Texas, antes de regressar a Hobart para frequentar a escola e a universidade.

A introdução de Mary no mundo do trabalho incluiu passagens como executiva de publicidade e viagens pela Europa antes de conseguir um cargo numa empresa imobiliária sediada em Sydney. Foi nessa altura que conheceu Frederik, um jovem príncipe dinamarquês com quem viria a casar na Catedral de Copenhaga, numa cerimónia sumptuosa transmitida pela televisão para todo o mundo.

Seguiram-se quatro filhos, incluindo o Príncipe Christian, atualmente o próximo na linha de sucessão ao trono.

Para além de ser elogiada pela sua elegância e sentido de moda, Mary ganhou seguidores pelo seu firme empenho em causas sociais através da Fundação Mary, criada em 2007.

"É uma feroz defensora dos direitos sexuais das mulheres e das raparigas. É uma acérrima defensora dos refugiados. Por isso, provou o seu valor como modelo e líder na Dinamarca e penso que a Austrália pode estar muito orgulhosa do tipo de realeza em que se tornou", afirmou Rieden.

As viagens a casa normalmente geram manchetes locais, mas nem todas têm sido bem-vindas.

No final do ano passado, os meios de comunicação social de todo o mundo publicaram histórias sobre o alegado romance do Príncipe Frederik com a atriz de origem mexicana Genoveva Casanova.

Casanova emitiu uma declaração negando veementemente as alegações e ameaçando com uma ação legal contra Lecturas, a revista espanhola que publicou imagens dos dois numa saída nocturna. A Casa Real não se pronunciou.

"Penso que foi provavelmente um aborrecimento, um daqueles cenários de 'nunca se queixar, nunca explicar' da realeza dinamarquesa", disse Rieden. "No que lhes diz respeito, não aconteceu nada".

Quando a nova geração da realeza dinamarquesa subir ao trono, não haverá a pompa e a ostentação que acompanharam a coroação do rei britânico Carlos III, em maio passado.

Os pormenores não foram confirmados, mas a Casa Real diz que a Rainha Margarida vai abdicar no Conselho de Estado, um órgão consultivo da monarquia.

Rieden diz que, a 14 de janeiro, é provável que os novos Rei e Rainha apareçam na varanda do Palácio de Christiansborg com o primeiro-ministro dinamarquês, e talvez também acenem de Amalienborg, a residência oficial da família real em Copenhaga.

"Penso que veremos Maria e Frederik na varanda e penso que veremos toda a sua família à sua volta. E isto apresentará a nova monarquia moderna da Dinamarca e penso que será uma imagem muito poderosa", afirmou.

A princesa será apresentada na capa da revista The Australian Women's Weekly, o que deverá aumentar o interesse por Maria na Austrália, disse Rieden, que acrescentou que o facto de colocar a princesa na capa da revista normalmente faz aumentar as vendas.

"Ela é uma estrela de capa muito, muito popular. Por isso, penso que essa popularidade só pode aumentar agora que ela se vai tornar rainha", afirmou.

