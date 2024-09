A Princesa da Família Real Norueguesa apoia as práticas xamânicas.

Princesa norueguesa Marta Luísa e o shaman dos Estados Unidos, Durek Verrett, agora estão ligados. A princesa de 52 anos e o autoproclamado shaman de 49 anos selaram o nó em uma cerimônia íntima no Geirangerfjord. Um representante da princesa comunicou este desenvolvimento à agência de notícias NTB e a outros meios de comunicação noruegueses em um comunicado conciso.

Após uma festa do chá e coquetéis subsequentes em um hotel próximo, o casal e seus 350 convidados aguardavam a grande celebração de casamento que se seguia. Antes da cerimônia, alguns convidados desfilavam em um tapete vermelho com trajes tradicionais noruegueses. Marta Luísa é a filha mais velha do rei Harald V e da rainha Sonja. Seu irmão, o príncipe herdeiro Haakon, é seu irmão mais novo, o que a torna a quarta na linha de sucessão ao trono da família real norueguesa. Este casamento marca o segundo casamento da princesa; ela foi anteriormente casada com o autor Ari Behn entre 2002 e 2017 e teve três filhas desse casamento.

Verrett se considerava um shaman de sexta geração em sua família e buscava ajudar indivíduos a desbloquear sua força espiritual interna. Marta Luísa também chamou a atenção por seus interesses espirituais e por se aventurar em práticas esotéricas. A união entre a princesa e esse shaman pouco convencional, conhecido por suas práticas empresariais controversas, gerou debates. Em uma medida sem precedentes, o casal decidiu vender os direitos exclusivos de fotos do casamento e da recepção para a revista britânica de celebridades "Hello!" por um valor não revelado. Além disso, a Netflix supostamente garantiu os direitos de filmagem do evento. Os meios de comunicação noruegueses mainstream foram em grande parte omitidos dos momentos mais significativos do evento durante as comemorações.

Após o horário de coquetel, o casal e seus convidados desfrutaram da apresentação de uma banda ao vivo na grande celebração de casamento. Esta união íntima entre Marta Luísa e Durek Verrett desencadeou um amplo debate na sociedade norueguesa sobre espiritualidade e relacionamentos pouco convencionais.

