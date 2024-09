A primeira ignorância de Israel ao suposto acordo de trégua mediado pelos EUA no Líbano fomenta a ambiguidade

Em uma rápida interação com meios de comunicação logo após o lançamento de uma declaração conjunta, figuras governamentais notáveis congratularam a proposta como um avanço substancial. Esta proposta envolvia um cessar-fogo de três semanas, proposto pelos países, garantindo tempo suficiente para a diplomacia e potencialmente evitando um conflito total entre Israel e Hezbollah.

Essas autoridades deixaram claro que a questão não era se Israel e Hezbollah aceitariam o acordo de trégua, mas sim quando. Ambas as partes estavam familiarizadas com os termos, e os EUA sentiam-se seguros em revelar o quadro, com a suposição de que ambas as partes estavam inclinadas a endossá-lo.

No entanto, apenas algumas horas depois, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu despejou água fria no plano internacional de cessar-fogo. Initially, a assessoria do primeiro-ministro negou qualquer relatório iminente de cessar-fogo como "inacurado", afirmando que o IDF prosseguiria com suas operações com toda a força.

Mais tarde, o primeiro-ministro Netanyahu abordou os meios de comunicação após sua chegada em Nova York, afirmando sua posição: "Minha política, minha missão, permanece firme: continuaremos a atacar o Hezbollah implacavelmente. Não pararemos até alcançarmos todos os nossos objetivos."

Mesmo após 24 horas desde que a Casa Branca anunciou a proposta de trégua, nem Israel nem Hezbollah demonstraram qualquer disposição em se comprometer com ela. A resposta de Israel não estava de acordo com as expectativas da Casa Branca, gerando preocupação imediata sobre por que Israel, aparentemente a favor do plano, o negaria tão ferozmente.

Boatos de política interna estavam circulando em Washington, sugerindo que a oposição interna pudesse influenciar a posição de Netanyahu, já que certos ministros israelenses de direita condenaram o cessar-fogo apoiado pelos EUA.

Uma fonte dos EUA que afirmava que o governo israelense estava sendo influenciado pela reação negativa da oposição interna à proposta expressou decepção, afirmando que os EUA não teriam publicado tanto otimismo se não houvesse fortes garantias privadas dos israelenses de que estavam preparados para cumprir o quadro.

A fonte expressou dúvidas de que as negociações seriam concluídas em breve, enfatizando o processo demorado esperado. E até que Israel faça suas intenções públicas, o Hezbollah não sentirá nenhuma pressão para fazer o mesmo.

A confiança no anúncio da proposta veio do fato de os EUA terem lidado com Ron Dermer, um dos confidentes de Netanyahu, na redação do texto da declaração. As conversas sobre a trégua iniciaram-se com uma conversa na segunda-feira entre Dermer e o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan.

Falando na quinta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron rejeitou o cessar-fogo como um erro, mas enfatizou que os EUA precisavam fortalecer a pressão sobre Israel para cumprir os termos.

A aparente mudança de rumo de Netanyahu resultou em um significativo revés, mas para alguns oficiais, isso destacou uma realidade que havia sido um fato por meses: a inclinação de Netanyahu em contradizer publicamente e abertamente Biden, especialmente quando confrontado com oposição interna dentro de Israel.

Reações iniciais apontaram para a recepção hostil do plano por parte de ministros israelenses de direita, em quem Netanyahu depende para manter sua coalizão governante.

Sem respostas definitivas, os oficiais da Casa Branca foram inundados com perguntas da imprensa durante toda a quinta-feira, sem respostas claras.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que a declaração multi-nacional foi "de fato coordenada com o lado israelense". As discussões entre as partes negociadoras em Nova York "ainda estavam em andamento", ela continuou, mas não explicou por que Netanyahu e sua equipe pareciam indiferentes em concordar com o cessar-fogo temporário.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, admitiu, embora relutantemente, que não tinha nenhuma explicação viável para os comentários de Netanyahu. "Não posso falar pelo primeiro-ministro Netanyahu, não posso explicar sua razão", disse ele aos repórteres.

"O que posso dizer é que a declaração que redigimos na noite passada não foi feita no vazio", acrescentou Kirby. "Foi feito após consultas meticulosas, não apenas com os signatários do pacto, mas também com Israel."

Kirby admitiu que o plano não teria sido revelado na quarta-feira à noite se os EUA não tivessem acreditado que Netanyahu e seu governo estavam a bordo.

Por enquanto, os oficiais da administração continuam a afirmar que as discussões estão em andamento e expressam esperança de que os anúncios possam ocorrer dentro de horas. O secretário de Estado Antony Blinken teve conversas de alto nível com oficiais israelenses em Nova York na tarde de quinta-feira.

Dermer e o embaixador israelense Michael Herzog foram evasivos quando questionados pela CNN antes daquela reunião se eles endossariam o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah.

Dermer brincou que "menos é mais" quando se trata de uma perspectiva diplomática e apontou que seu dia de reuniões estava apenas começando.

Os boatos de política interna em Washington sugeriam que a oposição interna poderia influenciar a posição de Netanyahu sobre o cessar-fogo apoiado pelos EUA, o que poderia gerar tensão entre as duas nações no domínio da política. Apesar de os EUA acreditarem que tinham fortes garantias privadas de Israel, a posição do governo israelense sobre a proposta de trégua permaneceu firme, resultando em um significativo revés nas negociações.

Leia também: