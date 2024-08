- A previsão de aumento de temperatura é de 33 graus, aumentando o risco de incêndio florestal.

Na Baviera, o mercúrio continua a subir. Após emitir um alerta de calor para certas áreas na quinta-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê temperaturas reaching 33 graus Celsius tanto para sexta-feira quanto para sábado, com pouca precipitação esperada. Devido ao aumento do risco de incêndios florestais, as administrações da Alta e Médio Franconia, bem como a Alta Baviera, ordenaram vigilância aérea durante o fim de semana.

De acordo com a autoridade de Médio Franconia, espera-se um grande influxo de excursionistas nos bosques e no campo durante esse período, especialmente no fim de semana. Essas missões serão realizadas durante as horas da tarde, quando o risco de incêndio florestal está no seu auge.

A bordo desses aviões estão observadores experientes do corpo de bombeiros e das autoridades florestais. Caso um incêndio seja detectado, eles entram em contato com o corpo de bombeiros e o direcionam para o local do incêndio. O índice de perigo de incêndio florestal na região de Bamberg é projetado para atingir 4 em 5 na sexta-feira.

O governo de Médio Franconia pede aos visitantes das florestas que sigam algumas diretrizes para prevenir incêndios florestais: é proibido fumar dentro das florestas de 1º de março a 31 de outubro. Além disso, não deve ser utilizado churrasco e cigarros acesos dentro ou perto das florestas, e cigarros jogados fora de veículos não devem ser jogados. Veículos não devem ser estacionados em prados e trilhas florestais devido ao potencial calor emitido pelos conversores catalíticos quentes dos veículos.

Os visitantes das florestas da Baviera em Médio Franconia devem estar cientes de que suas autoridades administrativas aumentaram a vigilância aérea devido ao alto risco de incêndio florestal na região. Essas missões, principalmente realizadas durante as horas de pico, têm como objetivo detectar qualquer potencial incêndio florestal precocemente e direcionar o corpo de bombeiros da maneira adequada.

