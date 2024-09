A pressão aumenta no Vaticano, à medida que a Conferência Episcopal defende o diaconato para mulheres

Dentro da Igreja Católica, apenas homens são autorizados a se tornarem padres ou diáconos no momento. A Conferência dos Bispos Alemães visa defender a igualdade e potencialmente alterar essa tradição em uma iminente Sinode dos Bispos. Eles estão otimistas quanto ao progresso que pode ser feito durante esse evento.

Georg Bätzing, presidente da Conferência dos Bispos Alemães, expressou sua esperança de que as mulheres possam ser elegíveis para a ordenação diaconal na próxima Sinode dos Bispos da Igreja Católica. "Espero ardentemente que a Igreja Católica autorize a ordenação diaconal feminina", declarou Bätzing durante a assembleia outonal para os cerca de 60 bispos católicos da Alemanha, que se reuniram em Fulda. "Temos uma multiplicidade de razões, adquiridas durante o Caminho Sinodal, que apoiam isso. Sinto que a vocação feminina para esse serviço na Igreja é prevalecente, reconhecida e cultivada."

Na Igreja Católica, tradicionalmente apenas homens foram permitidos a se tornarem padres, e os diáconos são os únicos que foram admitidos no diaconato. Os diáconos podem conduzir casamentos e funerais, mas não são autorizados a liderar a missa. No entanto, ao contrário dos padres, eles podem se casar.

Bätzing descreveu a questão da ordenação diaconal feminina como um assunto "delicado" para a Igreja Católica como um todo. "No entanto, a Igreja já demonstrou ser capaz de lidar com tais questões complexas no passado." Medidas descentralizadas são factíveis, e a decisão poderia ser delegada às respectivas conferências de bispos, assim como o diaconato para homens varia em diferentes regiões dentro da Igreja. "Por que essa abordagem não seria aplicável ao diaconato feminino? Espero ardentemente que sim", declarou Bätzing.

Os primeiros católicos leigos na Sinode dos Bispos

A integração das mulheres é uma questão principal e definidora para a Igreja Católica à medida que avançamos. "Acredito que não podemos evitar essa questão. A Sinode terá que abordá-la, ou não atenderá às expectativas que o Papa Francisco estabeleceu globalmente."

A Sinode dos Bispos é uma das principais iniciativas de reforma do Papa Francisco. Ela realizou sua primeira sessão no ano passado e está programada para concluir com a segunda rodada de debates até o final de outubro.

Entre os 360 participantes na Sinode de Roma estão, pela primeira vez, católicos leigos, incluindo cerca de 50 mulheres. O Caminho Sinodal é a iniciativa de reforma dos católicos alemães que já gerou muito ceticismo no Vaticano.

O Caminho Sinodal, uma iniciativa de reforma dos católicos alemães, apresentou numerous razões para considerar a ordenação diaconal feminina, desafiando a perspectiva tradicional da Igreja Católica, onde apenas homens são autorizados a se tornarem padres e diáconos. A integração de católicos leigos, incluindo mulheres, na Sinode dos Bispos, uma importante iniciativa de reforma liderada pelo Papa Francisco, sinaliza um possível mudança na posição da Igreja sobre essa questão.

Leia também: