A poupança coletiva de fundos através de compras estimula um potencial subjacente.

Com os meios financeiros dos consumidores previstos em alta, parece haver um desejo maior de gastar. No entanto, eles continuam a segurar firme no seu dinheiro. Por isso, os especialistas veem esse pequeno aumento na inclinação do consumidor mais como uma estabilização do que como um sinal de mudança de tendência.

O índice de sentimento do consumidor alemão mostrou uma recuperação moderada após uma queda significativa no mês anterior. De acordo com a análise de Rolf Bürkl, especialista em consumo, "Após o forte revés do mês passado, a leve melhora do sentimento do consumidor pode ser vista mais como uma estabilização em um nível mínimo." Ainda não se viu uma recuperação substancial.

De acordo com a empresa de pesquisas de mercado GfK e o Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), tanto as expectativas de renda quanto a propensão a comprar melhoraram. Como resultado, a previsão do clima do consumidor para outubro aumenta ligeiramente em 0,7 pontos para -21,2 pontos.

As expectativas de renda aumentaram 6,6 pontos para 10,1 pontos, o que aumentou a propensão a comprar, que subiu 4 pontos para -6,9 pontos. No entanto, os institutos enfatizaram que esse nível ainda é "extremamente baixo".

A recuperação do clima do consumidor é prejudicada pela tendência de poupança melhorada, que aumentou neste momento em 1,3 pontos. Juntamente com as expectativas de renda e a propensão a comprar, constitui o clima do consumidor, servindo como indicador líder para o desenvolvimento do consumidor no mês seguinte.

"O consumo privado permanece limitado"

Além disso, foram pesquisadas as expectativas em relação ao desenvolvimento da economia. Essas caíram neste mês, com o indicador diminuindo 1,3 pontos para 0,7 pontos. Como resultado, a visão dos alemães sobre a situação econômica geral do país nos próximos 12 meses permaneceu estável há aproximadamente meio ano.

Cyrus de la Rubia, do Banco Comercial de Hamburgo, apontou que, apesar do aumento das expectativas de renda e das rendas reais, as famílias ainda não estão dispostas a gastar mais. "O aumento marginal da confiança do consumidor certamente não significa uma mudança de direção."

Alexander Krüger, da Hauck Aufhäuser Lampe, afirmou: "A disposição está melhorando um pouco, mas ainda está longe do decolar." A alta tendência de poupança indica que os consumidores preferem guardar seu dinheiro em vez de gastá-lo. "O clima do consumidor não é otimista, o consumo privado permanece limitado."

A GfK e o NIM realizam entrevistas mensais com consumidores. Para a pesquisa atual, foram entrevistadas cerca de 2.000 pessoas entre 5 e 16 de setembro. O clima do consumidor refere-se a todas as despesas de consumo privado, que incluem varejo, serviços, viagens, aluguel e serviços de saúde.

Apesar da melhora nas expectativas de renda e na propensão a comprar, alguns consumidores podem considerar fazer uma compra. No entanto, a alta tendência de poupança indica que muitos consumidores ainda são relutantes em gastar, mantendo o consumo privado um pouco limitado.

Apesar do pequeno aumento no sentimento do consumidor, a visão geral da situação econômica nos próximos 12 meses permaneceu estável, sugerindo um enfoque cauteloso nas decisões de compra.

Leia também: